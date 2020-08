Så bliver der alligevel: Jul i Konventhuset

Se billedserie Juleaften i Konventhuset er et vigtigt lyspunkt for deltagerne, der ser frem til denne begivenhed.

Roskilde Avis - 13. august 2020 kl. 04:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trods corona-risiko og ekstra behov for økonomisk tilskud har Lis Kjær fra Domsognets Menighedsråd, der gennem mange år har stået for Juleaften i Konventhuset, bestemt sig til også at holde dette arrangement i år.

- Faktisk er der endnu mere brug for det i disse corona-tider, hvor mange mennesker er blevet endnu mere ensomme, fordi de ikke har kunnet deltage i deres normalt netværk eller aktiviteter, forklarer Lis Kjær.

- Jeg har fået en række henvendelser fra dem, der plejer at fejre juleaften i Konventhuset, og som håber på, at det også bliver til noget i år. Derfor holder vi arrangementet også i år på den måde, som det nu er praktisk muligt, når man skal følge reglerne.

- For deltagerne i vores juleaften, der ofte er enlige, er det meget afgørende, at de også har noget positivt at se frem til i deres liv.

Søger støtte

Roskilde Festivalen plejer at støtte Konventhusets juleaften med et pænt beløb hvert år, men det store musik-arrangement på Dyrskuepladsen blev jo aflyst i år og har derfor ikke haft nogen indtægter eller overskud til at give videre.

Derfor søger Lis Kjær nu om støtte til sit arrangement fra firmaer, fonde og enkeltpersoner, der også kan se det vigtige formål med den slags arrangementer.

- For mig er det også vigtigt, at vi er lokalt funderet og har opbakning her i Roskilde. Som by må vi vise, at vi kan klare os - ligesom når avisen opfordrer til at handle i byens butikker, fremfor at bruge pengene til at importere mere eller mindre mærkelige varer fra hele verden.

Lis Kjær fremhæver, at Domsognets Menighedsråd også støtter juleaften i Konventhuset ved at give gratis lokaler og andre former for hjælp.

Arrangementet blev i sin tid startet af daværende sognepræst Poul Henning Fromsejer og plejer at samle op mod 100 deltager. I år bliver det nu holdt for 36. gang.