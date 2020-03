SF-blæksprutten er 60: Vi skal hjælpe de svage

- Selv om vi slet ikke havde for meget selv, er jeg altid hjemme vokset op med, at: Vi skal hjælpe de svage.

Sådan blev Tina Boel opdraget på Fællesvej, hvor hun fra lille pige var med sin aktive far rundt til mange faglige møder, og denne politiske orientering har hun holdt fast i frem til, at hun nu runder de 60.

Som ung var hun en kort periode med hos VS, men hun fandt snart SF mere realistisk. Her var det daværende byrådsmedlem og formand for Malerne Tonni Nielsen hendes store forbillede.