SF-Roskilde: Intet budget med bind for øjnene

SF i Roskilde vil ikke være med til at lave budget i Roskilde Byråd på en måde som partiet kalder 'forhandlinger med bind for øjenene'.

Formanden Ane Laursen, der netop er blevet genvalgt på en stærkt corona-forsinket generalforsamling, mener, at Roskildes folkevalgte med den valgte fremgangsmåde kun får lov til at bestemme de overordnede rammer, mens administrationen alene får lov til at udforme de konkrete forslag til besparelser.