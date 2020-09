S-veteran går til SF - Tidligere LO-formand skifter i byrådet

Torben Jørgensen i forreste frontlinje under den lovlige blokade for at få indført overenskomstmæssige forhold ved byggeriet af affaldsforbrændingen hos ARGO. Underbetalingen af polakker blev stoppet, og siden vedtog et enstemmigt byråd, at kommunen i fremtiden skulle sikre sig mod den slags - også hos underleverandører.

Roskilde Avis - 07. september 2020 kl. 16:45

En af Roskildes mest kendte socialdemokrater, Torben Jørgensen, der både har været formand for Teknik-udvalget og i mange år stod i spidsen for den lokale LO-fagbevægelse, skifter nu til SF i byrådet.

- Jeg har i den seneste tid kunne mærke, at den holdning, faglige ballast og mine erfaringer ikke længere er noget, der rigtigt bliver regnet med i den nuværende socialdemokratiske gruppe på rådhuset i Roskilde. Derfor går jeg nu til SF, som på en hel anden måde værdsætter min faglige profil og viden, siger han til Roskilde Avis.

- Som jeg oplever det, er Socialdemokratiet ikke længere så interesseret i at høre på arbejderne og fagbevægelsen. Man satser mere på mellemklassen og de lidt velstillede, forklarer Torben Jørgensen.

Lærerne og Røde Port

Gennem tiden har Torben Jørgensen flere gange været meget uenig med sit parti, hvor han har været medlem i over 40 år.

Han havde meget svært ved at acceptere regerings-indgrebet imod lærerne i 2013, så de ikke længere havde en overenskomst, der var forhandlet med arbejdsgiverne. Efter hans opfattelse var det stik imod 'den danske model' på arbejdsmarkedet, som partiet ellers står for.

Et anden kraftig anstøds-sten var behandlingen af Claus B. Hansen i Røde-Port-projektet ved stationen. Her havde denne Roskilde-arkitekt fået ideen om at bruge den centrale grund midt i Roskilde til mange nye boliger, kontorer, butikker og et stort hotel.

Men da forhandlingerne med staten om at overtage de gamle spor-arealer trak i langdrag, fandt kommunens tekniske forvaltning pludselig på, at det kunne man klare bedre og hurtigere selv - uden manden der var kommet med hele oplægget og havde brugt mange millioner på forberedelserne.

Den slags kunne den gamle formand ikke klare - og siden er projektet i øvrigt også gået i stå.

Den unge snedker

Den nu 72-årige Torben Jørgensen kom for alvor ind i Roskilde-politik, da han som ung i starten af 1980'erne blev formand for den lokale fagforening for Snedker-Tømrerne.

Siden fortsatte han i fagbevægelsen og blev formand for LO-Roskilde, der er en fælles paraply-organisation for alle de lokale fagforeninger med i alt over 10.000 medlemmer.

I 2001 blev han første gang valgt til Roskilde Byråd, og da de røde partier genvandt flertallet i 2005, blev han formand for Teknisk Udvalg.

Denne post havde han i hele 12 år gennem tre valgperioder, og i den tid fik han taget mange problemer i opløbet ved at gå ud og 'drikke en kop kaffe' med folk for at tale om sagerne. I årenes løb blev det til meget kaffe.

Efter sidste valg i 2017 fik daværende borgmester Joy Mogensen ham til at skifte over til opgaven med forsynings- og produktionsområdet. Dvs. at han frem til nu har været det lokale regeringspartis fløjmand indenfor FORS (vand, fjernvarme, kloakker osv.) samt affaldsforbrændingen ARGO,

Styrkelse af SF

For SF betyder Torben Jørgensens ankomst en fordobling og kraftig styrkelse i Roskilde Byråd.

Her har Tina Boel, der er bedst inde i det sociale område, hidtil været den eneste repræsentant. Hun er meget glad for nu at få forstærkning.

Den gamle LO- og Teknik-formand kommer med en stor teknisk og faglig viden, der kan give yderligere styrke til partiet, som allerede står til at få et godt resultat ved næste valg i efteråret 2021.

