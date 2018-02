Hvis antallet af toge til Roskilde skæres ned, bliver det et stort problem for de mange tusinder, der hver dag kommer på arbejde eller til en uddannelses-institution her i byen. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

S-tog er ikke nok mener Roskildes borgmester: Brug for tog i flere retninger

Roskilde Avis - 23. februar 2018 kl. 00:31

- Roskilde har brug for tog i alle retninger, både mod øst til København, men i lige så høj grad også mod vest og syd til den øvrige del af Sjælland. Derfor tror jeg ikke på, at S-tog kan løse vore problemer, sådan som nogle pludselig gerne vil gøre det til.

Borgmester Joy Mogensen (S) går nu ind i den diskussion, der er blusset op efter Trafikministeriets nye oplæg. Det vil reducere togtrafikken til- og fra Roskilde kraftigt, selv om det i dag er landets tredjemest befærdede station, hvor togene allerede er overfyldte i myldretiden.

Ifølge ministeriets oplæg vil op til hvert fjerde tog forsvinde, og visse strækninger som f.eks. Roskilde-Næstved, der forbinder de to største byer i Region Sjælland, vil blive indskrænket endnu mere. Samtidig skal hvert andet af de nuværende ic-tog til den vestlige del af landet sløjfes.

- Vi har selvfølgelig et stort problem for de mange tusinde pendlere, der hver dag tager fra Roskilde til København på arbejde. Nogle taler om bedre forbindelse til Vestegnen, men tallene viser altså, at langt de fleste skal til Københavns Hovedbanegård eller til området omkring Kastrup Lufthavn på Amager. Derfor er det eneste positive i det nye oplæg bedre forbindelser mod lufthavnen, mener Joy Mogensen.

Større indpendling

- Hvis Roskildes togtrafik kun var et spørgsmål om at komme på job i København, kunne S-toget måske til dels være et alternativ, selv 10 minutters længere rejsetid hver dag hver vej også bliver meget generende i det lange løb.

- Men vi har et langt større problem med det nye oplæg, når det drejer sig om indpendling til Roskilde. Her viser tallene, at der hver dag kommer flere mennesker til job eller uddannelse i Roskilde fra Vest- og Sydsjælland, end der rejser ud af byen til København, fremhæver Joy Mogensen.

- Ikke mindst de mange, der hver dag skal på arbejde i Roskildes butikker eller i andre job, samt alle de unge, der går på erhvervsskolerne, professionshøjskolen og vore store gymnasier, spiller en afgørende rolle for byens udvikling.

- Hvis virksomhedernes medarbejdere ikke kan tage toget hertil, og hvis de mange unge fra den øvrige del af Sjælland ikke kan komme ind til vore uddannelses-steder, så er det en alvorlig trussel mod Roskildes udvikling. Og denne del af problemet kan S-toget under ingen omstændigheder løse, pointerer Joy Mogensen.

Hun vil nu indkaldet både pendlernes organisation, Roskides erhvervsliv og byens store uddannelses-steder til møder for at diskutere, hvad man nu kan stille op.

