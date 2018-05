S-ordfører Daniel Prehn forsvarer den kommunale haldirektørs ret til at stå i spidsen for en socialøkonomisk café i det gamle rådhus. (Foto: Hans Jørgen Johansen)

S-ordfører om social café: Ingen unfair konkurrence

Roskilde Avis - 14. maj 2018 kl. 00:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ordføreren for Roskildes socialdemokratiske regeringsparti Daniel Prehn støtter også planerne om at lave en såkaldt socialøkonomisk café under byrådssalen i det gamle røde rådhus ved Stændertorvet:

- Vi ønsker at skabe så godt et grundlag for mere liv i hele kommunen - og i denne sag altså i Bymidten. Jeg tror på, at en café i Byens Hus vil være med til det.

- Projektet med en socialøkonomisk café er spændende og kan være med til at skabe et endnu mere varieret tilbud med spændende serveringssteder i Roskilde, siger han.

Daniel Prehn afviser, at der bliver tale om konkurrence-forvridning, fordi folkene bag det nye projekt har fået tilbudt andre vilkår end dem, der i sin tid blev præsenteret for mulige private restauratører:

- Selvfølgelig har ingen interesse i unfair konkurrence. Og hånden på hjertet: Det mener jeg heller ikke på nogen måde, der er tale om her. Det her foregår på markedsvilkår, siger Daniel Prehn.

Socialdemokrtiets ordfører i byrådet afviser samtidig, at det skulle være et problem, når René la Cour Sell, der er chef for de kommunalt ejede Roskilde-haller, nu står i spidsen for et foretagende, der forhandler om at indgå et lejeaftale med kommunen:

- For mig er det vigtige, at René har tid til at passe sit arbejde som direktør for Roskilde- hallerne.

- Jeg har ikke hørt, at det ikke skulle være tilfældet. Så er det kun godt, at han har overskud til at være formand for en socioøkonomisk virksomhed ved siden af, mener Daniel Prehn.

tk