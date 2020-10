En stor grupppe ejere af kolonihaver i Roskilde skal nu have mulighed for at blive i yderligere 50 år. (Foto: Anette Gundlach)

S-ordfører i Roskilde: Kolonihaver i 50 år mere

Kontrakten for en række ejere af kolonihaver i Roskilde er ved at udløbe i seks af havekolonierne. Derfor vil kommunen, som ejer jorden, nu forlænge med yderligere 50 år.

- Vi bemynder den kommunale forvaltning til at indgå de nødvendige aftaler, så kolonihave-ejerne trygt kan fortsætte deres gode tilværelse rundt om i kommunen, fortæller ordføreren for Roskildes socialdemokratiske regeringsparti, Gitte Kronbak.

- Ejere, som ønsker at sælge deres kolonihave, kan ligeledes glæde sig. Det har været meget svær at låne i banken til en overtagelse, når den kommende ejer ikke kunne være sikker på en lang aftale.

Corona-isolation Mange beboere fra kolonihaverne har også henvendt sig til kommunen, fordi de ønsker at være længere i derude end i sommerhalvåret, sådan som reglerne nu giver mulighed for.

- Nogle har villet leve i havekolonien og undgå kontakt med for mange andre mennesker, så længe der er en betydelig risiko for at blive smittet, beretter Gitte Kronbak.

- Men desværre kan kommunen ikke give sådan en tilladelse. Derfor vil vi nu henvende os til erhvervsminiseren for at få ham til at give en nødvendig dispensation. For det er jo en fornuftig idé, siger Gitte Kronbak.