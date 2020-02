Se billedserie Borgmester Tomas Breddam (S). (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: S-V-protest fra Roskilde: Udligning får overbalance Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S-V-protest fra Roskilde: Udligning får overbalance

Roskilde Avis - 04. februar 2020 kl. 12:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De to største partier i Roskilde Byråd Socialdemokratiet og Venstre er enige om at kæmpe imod regeringens udspil til udligningsreform. Selv om begge går ind for princippet om udligning mellem kommunerne og et land i balance, har dette forslag fået 'overbalance', mener de.

- Vi vil sende et klart signal til Christiansborg og regeringen om, at vi ønsker en retfærdig udligning. Roskilde Kommune kan godt sende penge til de kommuner, som har det svært. Men hvis der overføres penge til 60 ud af 98 kommuner, så er der ikke kun tale om kommuner, som har det svært, siger gruppeformand for Venstre i Roskilde Byråd Jette Tjørnelund (V) og borgmester Tomas Breddam (S).

I Folketinget er der sandsynlighed for, at Venstre og den socialdemokratiske regering indgår forlig om udligningen, og derfor er det vigtigt, at de to partier i Roskilde kommer med en fælles melding.

Se på rådighedsbeløb

- Jeg er meget glad for, at vi her i Roskilde kan stå sammen på tværs af de to største partier mod regerings udspil, siger borgmester Tomas Breddam:

- Jeg kan godt forstå, at der er et behov for at skabe balance, men det her udkast skaber ubalance. Det er dyrt at bo og leve i hovedstadsområdet, og derfor er det mig en gåde, at der ikke bliver set på rådighedsbeløbets størrelse.

- Familier i hovedstadsområdet har færre penge til rådighed, end hvis de boede et andet sted i Danmark, men de tvinges nu til at betale mere for at sikre lavere skat i andre dele af landet. Det er ikke rimeligt.

- Vi har allerede været igennem en stor sparerunde i år med et sparebudget, der rammer alle steder i kommunen - og det faktum, at vi skal af med flere penge til de andre kommuner, betyder, at vi nok er nødsaget til at spare yderligere på kommunens kernevelfærd næste år. Det kan vi ikke acceptere, siger Tomas Breddam.

Kæden hopper af

Jette Tjørnelund er på samme linje:

- Roskilde har et godt skattegrundlag og skal være solidarisk med de kommuner, hvor borgerne har mindst. Det er vi i forvejen.

- Men kæden hopper af, når regeringen i sit udspil foreslår flere penge til velstillede kommuner, hvor familier har større rådighedsbeløb end i hovedstadsområdet. Jeg efterlyser mere saglighed og rimelighed i fordelingen af pengene, siger Jette Tjørnelund (V).

- Regeringens udligningsreform vil gøre ondt værre i en situation, hvor kommunens økonomi i forvejen er presset. Jeg bed mærke i, at Social- og Indenrigsministeren pegede på høj likviditet hos de kommuner, der skulle aflevere penge som et tegn på skæve udligning. Hvis nogen tror, at Roskildes kommunekasse bugner tager de fejl, pointerer Jette Tjørnelund (V).

- Vores kassebeholdning pr. indbygger er den tredje laveste blandt alle landets kommuner. I Venstre kan vi derfor godt frygte, at udligningsreformen vil komme til at gå ud over ældreområdet, skoler og daginstitutioner, hvis den gennemføres i denne udformning, understreger Jette Tjørnelund.

tk