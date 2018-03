Flertallet i Roskilde Byråd er bange for at miste flere regional- og ic-tog til København og mod vest til det øvrige Sjælland og resten af landet. (Arkivfoto: Erling J.)

S, SF, K og El: Satser på regionaltoget

Roskilde Avis - 01. marts 2018

tkEt stort flertal i Roskilde Byråd med Socialdemokratiet, SF, Konservative og Enhedslisten stemte for et svar til Trafikstyrelsen, der lægger mest vægt på at bevare både regional samt ic-tog til København og mod vest til både Kalundborg, Næstved samt Fyn og Jylland,

Henrik Stougaard (El) mente, det var et balanceret oplæg, der fik alt det vigtigste med i Roskildes interesse.

Ordfører Daniel Prehn (S), mente at S-togs-advokaterne tegnede et alt for mørkt billede, fordi Roskilde fortsat vil blive en meget befærdet station med mange forbindselser.

- Når det handler om S-tog, bør vi bl.a. lytte til de lokale pendler-organisationer, der er bange for denne løsning, fordi det efter deres opfattelse giver dårligere og langsommere forbindelser. Det vil overhovedet heller ikke løse nogen problemer for alle de mennesker fra Vest- og Sydsjælland, der skal på arbejde eller går på en uddannelse i Roskilde.

- Men vi er åbne for at se på mulighederne for et S-tog på et tidspunkt. Det er bare ikke den eneste løsning, og derfor skal vi ikke lægge hovedvægten på det i denne omgang, fremhævede Prehn.

Enigt svar afgørende

Den konservative Lars Lindskov forklarede, at Roskilde og dets borgmesterparti skal have ordentlig tid til at udvikle sin politik på dette område.

- Vi er enige i forslaget, fordi det er afbalanceret. Det bedste Roskilde kan gøre lige nu er at sende et svar, som vi er enige om. Så er der i hvert fald større chancer for, at nogle vil høre på os, forklarede Lindskov.

Socialdemokratiets gruppeformand Henning Sørensen forklarede, at Roskilde ikke kan sige Ja til S-tog nu, når man ikke kender betingelserne for sådan en løsning.

- Vi kender ikke prisen for det, når det gælder de øvrige tog. Derfor er det forhastet at kaste sig over S-toget.

Borgmester Joy Mogensen (S) opsummerede det lokale regeringspartis holdning på denne måde:

- Før vi vil være med til at anbefale et S-tog til Roskilde, skal vi være sikre på, at det bliver godt. Både for trafikken mod København og til resten Sjælland samt resten af landet.

