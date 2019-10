Borgmester Tomas Breddam er glad for, at tre partier med et solidt flertal er sammen i et forlig for at få genoprettet kommunens økonomi. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: S-DF-R bag nyt budget om: Økonomisk genopretning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S-DF-R bag nyt budget om: Økonomisk genopretning

Roskilde Avis - 06. oktober 2019 kl. 20:47 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Økonomisk genopretning af økonomien i Roskilde var den fælles overskrift for de tre partier, der er med i forliget om kommunens budget i 2020, da de præsenterede det på rådhuset søndag aften.

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Radikale blev efter forhandlinger både lørdag og søndag enige om, hvordan kommunens indtægter og udgifter skal fordeles næste år. De tre parter forhandlede alene hele søndagen, efter at byrådets øvrige partier var faldet fra i løbet af lørdagen.

Venstre og Konservative kom ud, fordi de under ingen omstændigheder ville acceptere højere grundskatter, som var en af forudsætningerne i forhandlingerne.

Enhedslisten og senere SF røg ud, da de ikke ville godkende en spareramme på op til 125 mio., fordi de mente, det var alt for skadeligt og økonomisk unødvendigt.

Forliget mellem S, DF og R indeholder med en samlet spareplan på ca. 100 mio., så der skulle blive et overskud næste år på godt 13 mio. kr. og en såkaldt 'buffer' på yderligere 20 mio.

Indtægterne fra en højere grundskat er ikke regnet med, fordi Roskilde endnu ikke ved, hvor meget kommunnen får lov til at opkræve af det allerede i år 2020.

Uventet trekant

Borgmester Tomas Breddam kaldte det et fint forløb mellem de tre partier, der til sammen har et solidt flertal med 20 ud af byrådets i alt 31. mandater..

- Jeg havde ikke lige forudset denne kombination i et forlig, da vi startede forhandlingerne. Men det var de tre partier, som var indstillet på at nå frem til et resultat, og så blev det os.

- Alle har måttet acceptere noget, man ikke var så vilde med for at nå frem til et kompromis. Vi er endt i en uventet trekant, men det kan blive godt, mente borgmesteren.

- Både i 2020 og de efterfølgende år får Roskilde igen overskud, og det skal også lette på en presset likviditet, forklarede han.

Et af de områder, der i 2019 gav store problemer, var uventede ekstra udgifter på over 25 mio. til det specialiseret område med bl.a. anbringelse af børn, unge og handicappede på døgninstitutioner udenfor hjemmet. For at tage højde for det, har forligspartierne nu budgetteret med ekstra 35 mio. på det område i 2020.

Borgmesteren fremhævede samtidig, at indsatsen for et bedre klima prioriteres op, selv om det alt i alt er et spare-budget.

- Jeg er glad for, at vi fik samlet så mange af byrådets medlemmer om budget-forliget for næste år. Nu kan indbyggerne i Roskilde se, at et bredt flertal er indstillet på at gøre noget for at få orden i kommunens økonomi, konkluderede han.