Rystet over sygehus: Personalet kom helt tæt på uden maske, nu er jeg bange for at smitte min kone

Roskilde Avis - 02. april 2020 kl. 00:08 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vagn Esmann Christiansen er bange for at smitte sin kone med coronavirus, efter at have været to gange på Roskilde Sygehus i sidste uge.

Efterfølgende er han flyttet fra hustruen og er gået i frivillig i karantæne i et andet hus for ikke at smitte hende, hvis han er blevet inficeret.

De ses nu en gang om dagen til frokosten, som de spiser sammen på god afstand af hinanden i deres fælles hjem, hvor hustruen nu bor alene. Når han er gået, spritter hun alt af, hvad han har rørt ved.

- Det er ikke fordi, hun er specielt skrøbelig, men hun rager altid influenzaer til sig. En gang var hun syg i hele fire måneder, det vil jeg ikke være årsag til, siger Vagn Esmann Christensen

Parret har boet det meste af deres liv i Roskilde, hvor han har haft et tømrerfirma, som hans søn i dag fører videre. I dag bor de i Lejre.

Han har blandt andet stået for renoveringen af bygningerne på hjørnet af Stændertorvet og ned langs Gullandsstræde.

På sygehuset Vagn mødte op på sygehuset to gange i den seneste uge. Hans læge havde sendt ham, fordi han har problemer med hjerterytmen.

Han havde ikke lyst til det, men lægen sagde, det var nødvendigt.

Da Vagn dukkede op, fortrød han mere og mere, at han var taget derhen, fordi det var som, at alle de nye retningslinjer med at holde afstand, bruge håndsprit og passe på hinanden ikke gjalt på Roskilde Sygehus.

- Det var som en helt almindelig dag på sygehuset før i tiden. Den eneste forskel var, at der var vagter ved dørene, og at man skulle sidde på hver anden stol i venterummet, fortæller han.

Da han skulle have taget EKG, var der to læger sammen med ham i det lille rum.

- Den ene sad helt tæt på mig, undersøgte og rørte mig helt uden handsker under undersøgelsen, der tog omkring 45 minutter, siger Vagn Esmann Christiansen.

- Jeg fortalte, at jeg havde tre masker med, og at de måtte få en hver, mens de undersøgte mig, men det ville de ikke.

I stedet lå Esmann der og fortrød, mens den ene læge sad en halv meter fra ham under hele undersøgelsen.

- Jeg blev bekymret, de undersøger mange hver eneste dag, og er tæt på en, siger Vagn og fortsætter:

- Det er svært, at overholde to meterreglen ved en undersøgelse, så det mindste lægerne og sygeplejerskerne kunne gøre, er at tage forholdsregler. Har de eller jeg virussen på sig, kan de nå at smitte rigtig mange, og det er på et hospital, hvor folk kun kommer, når de er syge.

- Det tændte mig helt af, og derfor gik jeg straks i hjemmekarantæne, da jeg forlod sygehuset.

Russisk roulette - Jeg forstår ikke, at vi bliver tudet ører fulde med, at vi skal holde afstand og sørge for at spritte af og vaske hænder, men det ser ikke ud som om, at det gælder på sygehuset. Det tænder mig helt af.

- Både i afsnittet for blodprøvetagning, i venterummet og i EKG-området blev der ikke taget værnemidler i brug. Jeg så hverken håndsprit eller masker, siger Vagn Esmann Christiansen.

Han glæder sig til at flytte hjem til sin kone igen i løbet af påske, når min selvvalgte karantæne er slut.

Og det bliver ikke foreløbigt, at han kommer på sygehuset igen, med mindre det er absolut nødvendigt.

- Jeg er dybt forundret over min oplevelse, jeg følte efterfølgende, at jeg havde spillet russisk roulette med mit liv.

- Jeg burde være gået, have forladt hospitalet inden kontakten til personalet. Jeg sidder nu bagefter med en trist oplevelse og tanken om måske at være blevet smittet på hospitalet.

