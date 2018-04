Ryk i rattet sendte biler på hovedet

Natten til påskedag skete der et alvorligt færdselsuheld på Holbækmotorvejen i nærheden af Kornerup, da en 20-årig mand fra Holbæk mistede herredømmet over sin varebil. Det skete, da han var ved at overhale en personbil med to personer i. Den 20-årige har forklaret politiet han pludselig mærkede et ryk i rattet, da han var ved at passere personbilen. Det førte til, at hans bil kørte ind i personbilen, hvis fører efterfølgende mistede herredømmet over sin bil. Begge biler endte på taget. Varebilen i grøften, og personbilen på selve motorvejen.