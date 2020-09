Roskilde Højskoles bygninger er ved at blive sat i stand efter mange års forfald.

Rundvisning på den gamle højskole

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Roskilde har lavet en aftale med Ejedomsselskabet Roskilde Højskole om en rundvisning på Roskilde Højskole i Himmelev.

Rundvisning gælder de gamle højskolebygninger, der er ved at blive sat i stand. Her skal der indrettes lejligheder. Byggeriet i parken omkring højskolen er et andet projekt, der ikke indgår i rundvisningen.