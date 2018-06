Rundtur blandt bierne og blomsterne

Der er afgang fra hjørnet af Ågerupvej bag nummer 55B, og på turen sørger biolog Jens Pedersen for at fortælle om vilde planter og fugle. Biavler Hans-Erik Germuth fortæller om honningbier, hvepse og vilde bier og deres vigtighed for naturen.

- Vi håber, at turen, i anledning af Sporenes Dag, kan inspirere flere til at gøre en indsats for bestøvere, der spiller en afgørende rolle for både natur og mennesker, siger Jens Pedersen, formand for