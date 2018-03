Rumænsk tricktyv fanget

Onsdag eftermiddag lykkedes det for politiet at fange en tricktyv på Køgevej. Det sket efter et tip fra en, der havde set tre formentlig østeuropæiske mænd, der henvendte sig til en ældre dame med rollator på Østre Ringvej ved Astersvej. De to mænd talte med kvinden medens den tredje rodede ved kvindens rollator. Pludselig gik de tre mænd fra stedet og den ene kastede et eller andet fra sig.