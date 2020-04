Rullende butik kommer til kunderne

Ekco har solgt erhvervsbeklædning til virksomheder i Roskilde og omegn fra deres butik mellem Holbækmotorvejen og Roskilde Fjord i snart 35 år. Varesortimentet omfatter sikkerhedsbeklædning og profiltøj med broderede logoer, og målgruppen er typisk lager-, logistik-, produktions- og køkkenmedarbejdere. En del af de faste kunder ligger inden for erhverv, der fortsætter driften under krisen, så hos Ekco så man derfor en oplagt mulighed i at lægge endnu mere af forretningen over på det eksisterende koncept med de udkørende varebiler kaldet ’SkoXpressen’.

Held i uheld

Ekco havde allerede varebilerne i gang inden krisen, og det var derfor en overkommelig opgave at tilpasse dem til forholdene under coronakrisen.

- Man kan selvfølgelig tilskrive det lidt held, at vi lige havde indført varebilerne. Men der ligger også forudseenhed i at identificere de tidstendenser, der er omkring bekvemmelighed. Det er bekvemt for virksomhederne, at vi kommer ud til dem. Det er også bekvemt, at medarbejderne kan prøve de forskellige ting. Et af problemerne med nethandel er, at man ikke kan prøve det. Når man sætter logo på tøjet, er det enten købt eller kasseret, og det kan ikke bare sendes retur, hvis det ikke er de rigtige størrelser. At vi har sat os ind i kundernes problemstillinger, er det, som gør, at vi nu kan omstille os til specielle situationer, siger Glenn Johansen.