Roskildes udligning betales med: Skattestigning eller besparelser

Roskilde Avis - 07. maj 2020 kl. 09:03

Når Roskilde nu efter det nye forlig mellem S-V-R-SF og Al. om udligning mellem kommunerne skal betale knapt 20 mio. kroner mere end i dag, skal pengene findes enten ved skattestigning eller besparelser.

Den beslutning bliver taget, når byrådets partier efter sommerferien skal vedtage et nyt budget for kommunen i 2021 og en økonomisk plan for de kommende år.

- Jeg er slet ikke nået så langt, så jeg har lagt mig fast på det endnu, siger borgmester Tomas Breddam (S)

I år består budgetflertallet af S, DF og R, der tilsammen har et solidt flertal med 19 ud af byrådets i alt 31 pladser. Tidligere i denne valgperiode har både V og K også været med til at styre kommunens økonomi i det årlige budget-forlig.

Flere flertal

Breddam og Socialdemokratiet har selv de 15 mandater, og derfor får borgmesteren ikke svært ved at skabe et flertal for næste års budget med den ene eller anden kombination af de øvrige partier.

- Nu må vi se, hvordan den økonomiske situation ser ud for kommunen, når vi kommer frem til sommerens forhandlinger. Meget kan jo hurtigt forandre sig i disse tider, forklarer Tomas Breddam.

En del af Folketingets nye udlignings-ordning betyder, at kommuner - der som Roskilde taber ekstra penge - gerne må sætte skatten op for et tilsvarende beløb.

De 20 mio., som Roskilde nu har mistet yderligere, svarer til at kommunen hæver personskatten med 0,1 pct.

