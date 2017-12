Se billedserie Sankt Hans Have skaber kontakt mellem meget forskellige mennesker, og det sætter gang i en positiv proces, lød begrundelsen for at give dem årets socialøkonomiske pris. (Arkivfoto: Erling J.)

Send til din ven. X Artiklen: Roskildes socialøkonomiske pris til Sankt Hans Have Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskildes socialøkonomiske pris til Sankt Hans Have

Roskilde Avis - 06. december 2017 kl. 18:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskildes Socialøkonomiske Pris for 2017 på 15.000 kroner og yderligere 20.000 kroner til udvikling af virksomheden blev onsdag aften givet til Skt. Hans Have ved et arrangement i det tidligere rådhus ved Stændertorvet.

Virksomheden i det gamle gartneri i den lukkede vestlige del af det store psykiatriske hospital fik denne anerkendelse for at have skabt møder mellem have-interesserede, gæster på caféen samt nuværende og tidligere psykiatriske patienter.

De øvrige nominerede var Erhvervsakademi Sjællands autismelinje, Café Freunde i Trekroner - samt 'supernørden' Morten Søndergaard, der sidste år fik en social pris for at have udviklet sit eget nørdmarked fra en lejlighed i Æblehaven til et større foretagende hos INSP og nu i København.

Han fik også denne gang en specialpris i form af professionel vejledning til at udvikle sin virksomhed.

Meningsfuld og social sammenhæng

I begrundelsen for at give årets pris i Skt Hans Have fremhæves bl.a. denne virksomheds evne til at skabe forståelse mellem mennesker og bidrage til positive processer. Med disse penge kan virksomheden nu lave flere aktiviteter med nye samarbejdspartnere, så endnu flere mennesker kommer til at indgå i meningsfulde og sociale sammenhænge.

Blandt de mange gæster, som denne aften glædede sig over prisen til Sankt Hans Have, var også en af ildsjælene, tidligere overlæge på Skt. Hans Karin Garde. Hun er i øvrigt også med til at holde gang i hospitalets interessante museum, som er indrettet i det gamle køkken i Kurhusets kælder, hvor patienternes kunstværker er udstillet.

Årets priser blev overrakt af RUC-professor Linda Lundgaard Andersen, der er formand for den komité, som har vurderet årets forslag.

Udsatte i fællesskabet

Byrådsmedlem Susanne Lysholm (El.) fra Roskilde Byråds Beskæftigelsesudvalg forklarede, hvorfor kommunen giver sådan en pris:

- Vi ønsker, at udsatte borgere får bedre muligheder for at blive en del af vores fællesskab i Roskilde. En af de bedste metoder er at skabe job, som de er i stand til at passe, så de på denne måde faktisk arbejder sig ind i samfundet.

- Vi har gode eksempler på det i Roskilde, og de virksomheder eller iværksættere, der tager dette sociale ansvar, løser faktisk en meget vigtig opgave. Det er godt for mennesker, og det er positivt for vores lokale samfund.

- Meningen med denne pris er også, at det skal inspirere flere til at gøre det samme, forklarede Susanne Lysholm.

tk