Roskildes kultur finder nye veje ud til turisterne

Når gæster ikke må besøge Roskildes store kultur-attraktioner, må disse i stedet finde andre og nye veje for at nå ud til turister og andre besøgende.

- Det gik over al forventning! Vi fik udbredt kendskabet til Roskilde Kloster og forhåbentlig skabt interesse for at komme tilbage, når verden igen tillader det. Samtidig spurgte seerne helt spontant, om ikke de måtte betale for omvisningen. Det har heldigvis givet klosteret et velkomment tilskud i en vanskelig tid, fortæller Søren Lyder Jacobsen.