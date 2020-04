Se billedserie Onsdag før påske blev der igen åbnet for torvedagen på Stændertorvet, og mange af byens øvrige forretninger håber snart, de får den samme mulighed - uden at det skal gå ud over sundhedskravene.

Roskildes handelsformand: Husk at byen stadig er åben

Roskilde Avis - 08. april 2020 kl. 13:22 Af Foto: Patrick Holbek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Husk nu, at Roskilde by fortsat er åben. Selv om nogle typer forretninger er tvunget til at holde lukket pga. corona-smitte, er der fortsat mange åbne butikker, som kunderne kan bruge, når man bare tager de nødvendige forholdsregler.

Opfordringen kommer fra formanden for Roskilde Handel Torben Stevold. Sammen med sin forening og Roskildes øvrige butikker prøver han at modarbejde en udbredt men forkert forestilling om, at man ikke længere bør bruge de fysiske forretninger - så alt bør foregå på nettet.

- Vi vil gøre alt for, at Roskilde fortsat er en god og spændende handelsby, når denne krise en gang er overstået, og det arbejder vi nu på med forskellige initiativer, forklarer han.

Noget at glæde sig til

Roskilde Handel er allerede begyndt at forberede et koncept for en større genåbning under overskriften 'Noget at glæde sig til'.

Ideen er, at så mange butikker som muligt skal være klar med sjove initiativer og stærke tilbud, så mange kunder vil komme til byen for at få en oplevelse i forbindelse med en kommende genåbning, som Stevold håber kan komme i en ikke alt for fjern fremtid.

- Samtidig har vi brug, at Roskilde viser nye og spændende sider af sig selv. Det kan være musikstedet 'Gimle', 'Middelalderkælderen' hos Danske Bank, Roskilde Museum, Roskilde Kloster og alle mulige andre, der tager særlige initiativer og viser folk ting, som de ikke før har lagt mærke til i deres egen by.

Bruger ventetiden Mens den nuværende nedlukning står på, vil Roskilde Handel bruge tiden på forskellige forberedelser. F.eks. udvikling af service-koncept, så butikkerne kommer til at stå stærkere på dette afgørende område.

Handelsformanden ser også frem til en vigtig dialog med de folkevalgte politikere i Roskilde Byråd.

- De har en meget stor interesse i på ny at få gang i vores handelsby, der jo også skaber meget store indtægter til kommunen.

- Foreløbig har vi spurgt om bortfald af stadelejen i gågaderne for en periode, og det har jeg da ikke hørt nogen afvisning af, forklarer Torben Stevold.

Mens byen er delvis lukket, er Roskilde Handel også gået ind i et samarbejde med en hjemmeside. Herigennem kan de få afsat varer og holdet modet lidt oppe i en ellers svær periode.

tk