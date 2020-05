Roskildes biskop Peter Fischer-Møller glæder sig til på ny at kunne holde gudstjenester i kirkerne. (Arkivfoto: Erling J.)

Roskildes biskop: Jeg glæder mig til kirkens genåbning

- Jeg glæder mig så meget til, at vi igen fra mandag den 18. maj kan gennemføre gudstjenester i kirkerne, selv om det bliver på andre vilkår.

Sådan forklarer biskop Peter Fischer-Møller, som er chef for de i alt 330 kirker i Roskilde og hele det omliggende stift, der dækker Sjælland udenfor Hovedstadsområdet samt Møn.

For ham og de øvrige i kirken har lukningen under corona-epidemien har været en meget mærkelig oplevelse. Selv om man har kunnet afvikle både dåb, vielser og bisættelser med et begrænset antal deltagere har det slet ikke været det samme.