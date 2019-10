Se billedserie Små fællesskaber kan gøre en store forskel. Få mennesker kan skabe store oplevelser. Det er (også) Roskildes arv.

Roskildes arv: Få mennesker skaber store oplevelser

Roskilde Avis - 06. oktober 2019 kl. 05:55 Af Leder af byens hus, Kathrine Krone Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stjerneløb, Arkitekturløb og Løb for Livet. Golden Days og Open by Night. Verdensarvsdag, Sindets Dag og Frivillig Fredag. Frivilliguge, Maduge og Spil Dansk uge. Black Friday, Green Friday og nu også Fridays for Future. Og det er endda kun efterårsprogrammet.

Roskilde har storhedsvanvid, når det kommer til antallet af begivenheder. Og det er faktisk okay, så længe vi husker at kvalitet slår mængde. Lad mig give et eksempel:

Hvor er de andre?

Det er Verdensarvsdag. Klokken er 9.15 og Domkirkens klokker har netop ringet ind til morgenandagt i denne særlige anledning. Jeg sidder på forreste række med min søn og tre kollegaer. På facebook har jeg tilkaldt horderne: "Glædelig Verdensarvsdag! Kom med til morgenandagt. Vi mødes kl. 9.09 ved indgangen til Domkirken".

Og nu sidder vi her. Rummet over og omkring os er kæmpe stort. En arkitektur, der er anerkendt som enestående kulturarv. Verdensarv. Det er dét vi fejrer i dag. Hele dagen. På verdensarvsdagen. En ny tradition, der blev igangsat af menighedsrådet sidste år. Og nu er vi altså klar til dette års anslag - åbningen.

Bag os har omkring 25 andre sognebørn nu taget spordisk plads på de bænke, der hver jul rummer mange hundrede mennesker. Orgelets toner fylder de store hvælvinger over os. Vi synger med, selvom vores stemmer nærmest forsvinder. Præsten taler om betydningen af at modtage en arv og give den videre. Det bliver 20 smukke, men også eftertænksomme minutter dér lige midt i den kæmpe store verdensarv. Hvor var alle de andre arvinger?

I dagene efter rumsterer misforholdet i mit baghoved. Den store verdensarv. De få mennesker. Jeg vil retfærdigvis indskyde, at der jo var andre arrangementer i løbet af dagen hvor andre deltog. Jeg ved ikke hvor mange. For jeg kom faktisk frem til dette: Hvis vi i Roskilde kun forstår kvalitet som antallet af deltagere, så vil vi ret ofte blive skuffede.

Hvor mange er nok?

Det er nu lidt mere end fire jeg har været kommunalt ansat i min barndomsby. Ansat til at understøtte og udvikle bylivet og medborgerskabet som leder af Byens hus Roskilde. Og min mavefornemmelse siger mig, at "hvor mange" er et af de meste stillede spørgsmål, jeg har fået i den tid. Hvor mange er tilmeldt? Hvor mange har liket? Hvor mange kom der?

Vi er en kommune med både Verdensarv, Nordeuropas største musikfestival og flere internationalt anerkendte museer. Det tiltrækker turister fra hele verden. Det gør os vant til store tal. Men til hverdage er oplandet til begivenhederne altså overskueligt. Vi er færre end i Herning og kun lidt flere end i Næstved Kommune. 87.000 i runde tal plus et antal daglejere, som mig selv. Alligevel er der hvert år uden for turistsæsonen et væld af kultur-og idrætsbegivenheder, der er båret frem af en lang række relativt små institutioner samt et utrætteligt og mangfoldigt frivilligliv.

Her slår kvalitet mængde hver gang. De få men rigtige mennesker kan gøre en kæmpe stor forskel. Det er Lysfesten, SWAP Festival og Unplugged levende beviser på. For ikke at nævne Høstfesten i Viby og Jyllinge Festival. Det er den arv, der i nyere tid er blevet os givet ikke mindst af Roskilde Festival som institution og før det Roskilde Fonden. Sidstnævnte kommer vi forhåbentlig til at høre mere om, når Roskilde Festival nr. 50 bliver fejret hele næste år. Små fællesskaber kan gøre en store forskel. Få mennesker kan skabe store oplevelser. Det er (også) Roskildes arv.