Roskildes Udvalgsformand Morten Gjerskov (S): Vi følger madreglerne

Roskilde Avis - 03. maj 2018 kl. 00:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi følger reglerne, har forvaltningen fortalt, forklarer formand for Social- og Omsorgsudvalget Morten Gjerskov (S), når han fortæller om, hvorfor det er mere besværligt at benytte sig af Madvognen i Roskilde Kommune end i Gribskov.

- Vi har haft kontakt til Jacob Mos, og jeg kan forstå, at han synes, det er besværligt i Roskilde.

- Men vi tør ikke ændre vores procedurer, da vi så ikke følger reglerne, siger Morten Gjerskov.

Mennesker, der gennem kommunen er visiteret til at få mad, har krav på at kunne vælge mellem mindst to madudbydere.

En at vælge imellem

Selvom det er et lovkrav, har det ikke været muligt i Roskilde siden starten af 2017, da Madhuset opkøbte den anden lokale udbyder Din Private Kok.

I april samme år blev det derfor principielt muligt for ældre at få tildelt fritvalgsbeviser, så de selv kunne bestemme, hvem de ville have mad fra, hvis de ikke ville have mad fra Det Danske Madhus.

Men det er så kompliceret, at mange ældre ikke har it-kundskaber nok til dette. Derfor er spørgsmålet om det reelt er et tilbud.

Netop nu er kommunen ved at sende opgaven med at lave mad til ældre i udbud, så de igen får to at vælge imellem.

Morten Gjerskov opfordrer Jacob Mos til at byde ind på opgaven, så han på den måde kan få muligheden for at køre mad ud til de ældre sidst på året.

