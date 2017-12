Med sine velfungerende senge og kvalificeret personale får det kommende regionsråd brug for Roskilde Sygehus, når der ikke er penge nok til at gennemføre den hidtidige sygehusplan fuldt ud, forudser Roskildes Sygehusgruppe. (Arkivfoto: Erling J.)

Roskildes Sygehusgruppe: Godt valg for Roskilde Sygehus

Regionsrådsvalget er overstået, regionsrådet i Region Sjælland er udpeget, og der er indgået en konstituerings-aftale mellem 4 partier - Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Socialistisk Folkeparti.

For Sygehusgruppen i Roskilde har processen op mod valget været meget spændende at følge og deltage i, og vi har med stor tilfredshed registreret, at :

- Stemmeprocenten til regionsrådsvalget i Roskilde Kommune var blandt de største, og at det var en af 2 kommuner, hvor stemmeprocenten var højere ved dette valg end ved forrige valg.

- Roskilde-området gik fra 4 til 8 mandater i Regionsrådet, så vi tillader os at konkludere, at debatten om Roskilde Sygehus fremtid virkelig har påvirket borgerne i vores område. Vi føler, at Roskilde står styrket, når der skal laves sygehusplan for Roskilde Sygehus i 2018. Det understøttes samtidigt af Roskilde Kommunes aktive involvering i sygehusdebatten.

- Konstitueringsaftalen indeholder et punkt om oprettelsen af en døgnåben, lægebemandet skadestue på specialsygehusene i Roskilde og Næstved.

Senge i Roskilde

Vi har også registreret, at ingen af partierne i konstitueringsaftalen har afvist de problemer med at fuldføre sygehusplanen, der er rejst af Sygehusgruppen, og at der fra flere partier i konstitueringsaftalen udtrykkes politisk vilje til at sikre sengepladser på de 2 specialsygehuse, hvilket allerede er sket i Næstved.

Derfor bliver 2018 et afgørende år for den fremtidige sygehusbetjening af Roskildes borgere, da der skal udarbejdes sygehusplan for Roskilde Sygehus, og dermed besluttes, hvilke opgaver der i fremtiden skal løses på Roskilde Sygehus.

Sygehusgruppen har peget på en række problemer i forbindelse med at gennemføre sygehusplanen fra 2010. Det handler først og fremmest om vores skepsis over for planens økonomi, og dermed i sidste ende også om kvaliteten af sygehusbetjeningen i hele regionen.

Brug Roskilde

Sygehusgruppen har peget på, at regionen - ved at indtænke kapaciteten på Roskilde Sygehus, der sammen med Køge Sygehus udgør Universitetssygehus Sjælland - kan finde løsninger på en stor del af de problemer, som efter vores opfattelse, er forbundet med at etablere regionssygehuset i Køge med en begrænset økonomisk ramme.

Den økonomiske virkelighed udfordres samtidig af det forhold, at regionen ønsker at hjemtage de patienter, der p.t. behandles på sygehuse uden for regionen - fortrinsvis i Region Hovedstaden. Det betyder yderligere belastning af økonomien.

Det er baggrunden for, at vi i Sygehusgruppen ser meget positivt på de beslutninger, der allerede er indeholdt i den nye konstitueringsaftale og de tilkendegivelser, som de politiske partier har afgivet i forbindelse med valget.

Derfor bliver det nu Roskildes og Sygehusgruppens opgave at arbejde for og sikre, at de positive udmeldinger og beslutninger fastholdes, når sygehusplanen for Roskilde Sygehus udarbejdes i 2018.

Klar til at hjælpe

I Sygehusgruppen er vi meget enige i og tilfredse med, at konstitueringsaftalen har fokus på, at sundhedsbetjeningen af regionens borgere skal være "nært og trygt", hvilket altså nu har resulteret i en opgraderet skadestue i Roskilde og Næstved

Konstitueringsaftalen fremhæver også, at sygehusplanen fastholdes som udgangspunkt for "videreudviklingen af regionens sygehusstruktur", og at der "løbende (kan) være behov for tilpasninger, for at få sygehusplanen til at stemme overens med de kommende års behov".

Med disse formuleringer må der være åbnet op for, at man kan udnytte sengekapaciteten på den del af Universitetssygehuset, der ligger i Roskilde, som vil være det eneste sted, hvor man kan finde ekstra kapacitet, når kabalen med at fuldføre sygehusplanen skal gå op.

Endelig bemærker Sygehusgruppen, at det i konstitueringsaftalen understreges, at man "ønsker at styrke den politiske styring i fremtidens Region Sjælland". Det underbygger tilliden til, at de positive udmeldinger for Roskilde også vil svare til den - i de kommende år - realiserede politik.

Under alle omstændigheder vil Sygehusgruppen være opmærksomme observatører og politikernes beredvillige hjælpere i deres bestræbelser for at opnå målene.

På Sygehusgruppens vegne

Frank Birkebæk og Paul Bundgaard