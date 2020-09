Socialdemokratiets formand i Roskilde Jan Hjort beklager, at byrådsmedlem Torben Jørgensen nu er gået over til SF.

Roskildes S-formand: Beklager Torbens farvel

- Han tager et mandat, der er skabt af socialdemokratiske stemmer, med til et andet parti. Men vi kan kun tage hans beslutning til efterretning og håber, at han fra sit nye ståsted vil bidrage positivt til samarbejdet i byrådet, siger Jan Hjort.

Den politiske virkelighed er jo, at selv om Torben Jørgensen nu går over til SF og har gode chancer for at blive valgt for dette parti ved det kommende kommunevalg, så kommer han fortsat til at støtte den socialdemokratiske borgmester Tomas Breddam, hvis der på ny bliver 'rødt flertal' i Roskilde kommune.