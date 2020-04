Send til din ven. X Artiklen: Roskildes LO-formand: Brug de lokale firmaer - de har også brug for os Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskildes LO-formand: Brug de lokale firmaer - de har også brug for os

Roskilde Avis - 18. april 2020 kl. 04:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Under den verdensomspændende CORONA-krise, kan vi være stolte af og glade for at bo i et land som Danmark.

Mange mange ting har stor betydning og bliver afgørende for, at vi kommer godt og hurtigt ud på den anden side af krisen. Bl.a. er Den Danske Model på arbejdsmarkedet en meget vigtig faktor.

I Danmark er vi så heldigt stillet, at vi har nogle politikere og et erhvervsliv, der taler med hinanden, laver aftaler sammen, og som sikrer tryghed både for virksomheder og lønmodtagere.

Vi har noget af verdens bedste sundhedspersonale. Mennesker, som vi normalt ikke lægger så meget mærke til, men som arbejder på alle mulige skæve tider af døgnet - lørdage og søndage, aftner og nat, weekender, juleaftner og alle øvrige helligdage, hvor mange af os holder fri med familien.

For der er altid nogen, der skal passes og sørges for, og lige nu bliver de rigtig meget synlige.

Sætter helbredet på spil

Fra LO Roskilde Egnen skal der lyde en særlig ros til alle jer, der dagligt arbejder med risiko for smitte.

I sætter helbredet på spil til gavn for alle os andre, når I arbejder med mennesker. I sørger for at rengøringen er helt i top, så vi kan færdes trygt i det offentlige rum - Lige nu har rengøringen aldrig været vigtigere, efter vi har hørt, at Corona-virus kan overleve på overflader i op til 48 timer.

Vi må erkende, at Corona spreder sig med en hast, der minder om en steppebrand, som ingen kan kontrollere.

Smitten rammer de mennesker hårdest, som i forvejen har et svagt helbred - især ældre er i risikogruppen for at blive syge. Den største risiko er, at alle jer frontmedarbejdere bliver smittespredere - et scenarie, som vi for alt i verden skal undgå.

I LO Roskilde Egnen tager vi ansvar for ikke at bidrage til denne smitterisiko - både for vores medlemmer og jeres familie, men i lige så høj grad for kolleger og borgere, som er afhængige af jeres indsats. Det er derfor også besluttet, at der ikke vil blive afholdt 1. maj i Roskilde i 2020.

Bedre dagpenge

Mange påvirkes af denne virus, også dem der ikke er smittet.

Et stærkt stigende antal danskere bliver i dag arbejdsløse og må nu til at leve af dagpengesatsen. Hvis begge forældre i en familie, mister deres arbejde, kan det være svært eller umuligt at få økonomien til at hænge sammen.

Derfor har vi i FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) kommet med en anbefaling til regeringen, nemlig at hæve dagpengesatsen for de ledige til kr. 25.000. Det kan hjælpe mange af vore medlemmer, som nu frygter at blive arbejdsløse og deres økonomi.

Den Danske model virker, når alle parter tager ansvar. Stop med at fyre folk, og brug de ordninger vi i fællesskab finansierer!

Brug lokale butikker og håndværkere

Hvordan kan vi som borgere i Roskilde og Lejre så hjælpe lokalt?

Vi kan bl.a. handle ind lokalt: Brug de butikker i vores område, som også har det svært. Vælg en lokal håndværker, når vi skal bruge håndværkerhjælp.

På den måde støtter vi op om de lokale forretninger og det lokale erhvervsliv - det være sig lige fra udbringning af mad til havearbejde mm.

Husk samtidig at bruge dem, som har en overenskomst, dvs. forretninger og erhvervsdrivende, som har aftale med fagbevægelsen om rigtige løn og arbejdsvilkår. Det sikrer medarbejderne den rigtige løn, løn under sygdom samt pensionsindbetaling og alle de andre goder der følger med en overenskomst.

Hvis man er i tvivl, om der er overenskomst i den forretning eller virksomhed, man vil bruge, har FH lavet en app, som man kan downloade på sin telefon, den hedder OK forhold.

Stor tak til alle jer, der yder en kæmpe indsats for vores syge og svage. Til alle jer, der sørger for pasning af børn, for de der skal på arbejde. Til alle jer der sørger for rengøring, så vi ikke bliver smittede.

Til alle jer der går på arbejde, blandt politiet, butiksansatte, chauffører, og alle jer der lige nu gør en stor indsats for alle os andre.

Vi skylder jer alle en kæmpe tak. Vi er mange, der er lykkelige for jeres dygtige faglighed, for jeres indstilling og for jeres hjælp. Vi er stolte over jeres indsats.

Bo Viktor Jensen

Afdelingsformand FOA Roskilde

formand for LO Roskilde Egnen

relaterede artikler

Kommunen vil sætte redningsplanke ud til foreningerne 17. april 2020 kl. 00:15

Aflyst Festival og landbotræf åbner for:Corona-test på Dyrskuepladsen 16. april 2020 kl. 14:20