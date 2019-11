Send til din ven. X Artiklen: Roskildenserne jubler: Vilde med Randis julemarked midt i byen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskildenserne jubler: Vilde med Randis julemarked midt i byen

Roskilde Avis - 07. november 2019 kl. 00:23 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Reaktionerne på, at Randi Tang vil holde snor i kommende julemarkeder på Stændertorvet i samarbejde med andre af byens aktører, emmede af glæde.

Den glade nyhed fik folk til at flyve til tasterne af begejstring på Roskilde Avis Facebookside.

Flere giver også udtryk for, at de gerne vil hjælpe med at gøre markedet til virkelighed.

Nu viser det sig, at kommunen også bakker op og prioriterer et marked midt i byen i december.

Her er enkelte af reaktionerne fra avisens Facebookside:

Annemette Enderberg Lassen: Det er VIRKELIG et fantastisk initiativ! Jeg synes det lyder MEGA godt. Arbejder selv i byen og synes, at byen trænger til noget positivt. Jeg glæder mig allerede.

Snoremark: Kære Randi, tak for, at du er klar, vi indgår gerne i et arbejde med at genskabe julemarkedet.

Joy Mogensen: Kæmpe applaus til Randi Tang Nielsen - Roskilde er stor tak skyldig for dit drive

Helle Bjerggaard Johansen Fantastisk, Randi. Selvfølgelig skal Roskilde have et julemarked. Hvordan kan jeg/vi hjælpe?

Allan Ohms: Hvor er det befriende at opleve en initiativrig restauratør, der bare går til den. Selvfølgelig skal Roskilde have et julemarked. Held og lykke med tiltaget Randi Tang.

Jul i kommunen

Også selve kommunen er mere end klar til jul.

På hjemmesiden er der gjort ekstra plads til markedet med opfordringen:

"I december måned må der være julemarked og sælges juletræer samt gran på Stændertorvet".

Det er kommunen, der skal give en specialtilladelse til markedet, så det kan holde åbent hver dag hele vejen frem til jul.

Og der skal selvfølgelig også være plads til torvehandel onsdag og lørdag.

Det er Randi Tang helt med på, hun vil hellere end gerne have både pølsevogn og torvehandel med på julemarkedet hver eneste dag. På den måde kan det blive et samlet stort og fint marked, hvor stemningen emmer af jul.

Randi Tang luftede allerede ideen om, at hun gerne ville holde styr på trådene til julemarkedet før sommerferien på et bymidtemøde. Her mødes handel, kommune og andre fra byen hver eneste måned for at tale om, hvad der sker og skal ske i byen.

Men her tog ingen åbenbart imod den fremstrakte hånd. Derfor må Roskildes indbyggere og besøgene vente på markedet til næste år, hvor boderne igen kan tages frem af gemmerne og sættes op på torvet.

Kommunen oplyser, at det stadig er muligt at have et julemarked på torvet, hvis nogen har lyst til noget større eller mindre, der dufter af jul.

