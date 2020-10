Roskildensere vil ud at spise: Restauranterne er fyldte

Hos Restaurant Mumm i Karen Olsdatter Stræde var den røde løber rullet ud, bl.a. for at skabe sikker afstand mellem de ventende gæster.

Roskilde Avis - 06. oktober 2020 kl. 10:21

Roskildenserne følger opfordringen bl.a. her i avisen om at gå ud at spise i deres egen by, når mange rejser og andre planer for efterårsferien nu er blevet aflyst pga. den genopblussede corona-epidemi.

Rundt om i byen melder mange af de lokale restaratører udsolgt, bl.a. under RO-KOST i uge 41, hvor de deltagende spisesteder havde et særligt godt tilbud.

Som noget nyt havde en række af dem i år også tilbud frokost-billetter, hvilket også blev godt modtaget af kunderne.

Efter et hårdt forår og en sommer med lukning og restriktioner med færre borde, nyder mange af Roskildes spisesteder nu godt af, at de lokale indbyggere gerne vil støtte op om dem for at sikre en levende og spændende by.

Alle de, der har hævet feriepenge, bruger også nogle af dem på at få en god aften i byen.

- Vi har i den grad oplevet, at folk ønsker at støtte os. Det har været dybt rørende, fortæller Nanna Ajslev fra restaurant Why Food and Cocktails i Ringstedgade.

Hos Restaurant Mumm i Karen Olsdatterstræde har der ligeledes været tryk på og udsolgt mange aftener.

- Vi ruller den røde løber ud for at byde velkommen. Men det er ikke kun for at være festlige, det er faktisk også for at det foregår forsvarligt.

- Vi har nemlig ikke meget plads i vores entré, så ved at have en rød løber ude foran restauranten sikrer vi os, at folk holder god afstand til hinanden, fortæller Pia Kmiecik, som ejer stedet sammen med sin mand Kenneth.