Se billedserie Det historiske Stændertorv er fortsat et attraktivt midtpunkt for mange af de forskellige aktiviteter i Roskilde.

Send til din ven. X Artiklen: Roskilde vil være: Den bedste handelsby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde vil være: Den bedste handelsby

Roskilde Avis - 28. august 2020 kl. 09:35 Af Foto: Kim Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde har på ny meldt sig til konkurrencen om at blive Danmarks Bedste Handelsby, hvor vinderen skal kåres i oktober.

Konkurrencen består af en række forskellige kategorier, hvor man bl.a. vurderer kundernes tilfredshed, service i forretningerne, parkerings-muligheder og andre faktorer, der er med til at skabe en god oplevelse for byens gæster.

- Jeg er virkelig stolt over, at leve og arbejde i den by med så mange kvaliteter og muligheder, siger formanden for Roskilde Handel, Torben Stevold.

- Derfor mener jeg også, at vi bør have gode muligheder for at vinde priser i flere af disse kategorier.

I konkurrencen gennemføres interviews med 100 indbyggere og kunder, der kender Roskilde indgående.

Samtidig vurderer dommerpanelet, som er sammensat af professionelle aktører i detailhandelen, Roskildes kvaliteter på en række områder.

Byens kvaliteter

I ansøgningen om at blive Danmarks Bedste Handelsby fremhæver Roskilde Handel en række kvaliteter i den historiske domkirkeby.

Roskilde har i alt 2.300 p-pladser, hvoraf de 500 findes i et nyt p-hus på Sortebrødre Plads og 1.100 ved RO's Torv på Københavnsvej. Fra foråret 2021 bliver det muligt at tilkøbe ekstra p-tid oven i de to timer, der er gratis.

Bymidten i Roskilde har mange arkitektoniske kvaliteter i den store mængde historiske bygninger, der er bevaret og skaber en fin købstads-atmosfære.

Stændertorvet er en kulturhistorisk perle, hvor en fin ny belægning fungerer sammen med den gotiske UNESCO-katedral, det gamle røde rådhus, Byens Hus og mange andre bygninger. Derfor er torvet fortsat et naturligt samlingspunkt til alle slags begivenheder, både når det gælder handel, kultur og alt muligt andet.

Parallelt med Roskildes handelsstrøg i den lange hovedgade findes også et parallelt 'Kulturstrøg', med domkirke, et kongeligt slot, stort bymuseum, gammelt adeligt jomfrukloster og et smukt stort bibliotek.

Visionen er at fastholde og udvikle positionen som Sjællands næststørte handelsby - efter København.

Tour de France får etape-start i Roskilde i 2022, og handelslivet arbejder nu sammen med resten af byen for at bruge denne enestående chance for at gøre Roskilde endnu mere kendt i den store verden.

Roskilde kan tilbyde en helt enestående kombination af kulturhistorie i verdensklasse, et grønt byrum samt et meget stort udvalg af varer med kendte mærker og specialbutikker. Det hele foregår i en særlig stemning i gamle gader, hvor der også er musik og moderne kunst.