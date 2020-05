Turistbyen Roskilde må nu kæmpe for at få en god andel af det indenlandske marked, der er tilbage.

Roskilde vil slås for de danske turister

Mens grænserne er lukket, og den internationale turisme ligger helt stille, vil Roskilde nu slås for at få en god del af de danske turister, der er tilbage.

Derfor har VisitRoskilde og Aktørforeningen indbudt kommunens aktører til et samarbejde for at nå det bedst mulige resultat.