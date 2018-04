Roskilde vil hjælpe Vindinge med at holde: Snor i grusgravning

Beboerne i Vindinge føler sig kraftigt generet af den omfattende grusgravning og ønsker mere kontrol med, at entreprenøren gør arbejdet færdigt et sted, før de begynder at grave et andet.

Roskilde Avis - 26. april 2018 kl. 00:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde kommune prøver nu at hjælpe indbyggerne i Vindinge ved at holde snor i grusgravningen omkring byen. Det skal bl.a. foregå gennem et fælles dialogforum, hvor beboernes lokalråd, komunen, regionen og entreprenør-selskabet Nymølle alle er repræsenteret og kan tale sammen for at finde frem til fælles løsninger.

Sådan blev konklusionen, da byrådet onsdag aften diskuterede sagen om en tilladelse til en ny grusgrav, der har givet heftig kritik i Vindinge.

Her oplever mange beboere, at Nymølle bare graver løs uden at tage hensyn til dem. Flere har også en mistanke om, at entreprenøren forsinker lukningen af gamle grusgrave, selv om man er startet på nye, for at spare penge.

Indviklede regler

Problemerne opstår bl.a. fordi flere myndigheder er involgeret, og man skal følge en række forskellige regerl.

I realiteten kan kommunen kun bestemme over trafikken til- og fra grusgravningen.

Region Sjælland skal give tilladelse til indvinding i nye områder, men den statslige Råstoflov siger faktisk, at fremskaffelse af grus har fortrinsret fremfor andre hensyn.

Derfor satser Roskilde nu på en dialog med både region og entreprenør sammen med beboerne i Vindinge, så man kan prøve at tale sig til rette om, hvor og hvor hurtigt arbejdet kan foregå.

Formanden for Klima- og Miljøudvalget Karim Arfaoui (S) fremlagde i byrådet dette forslag til et høringssvar i forhold til regionen og fik enstemming tilslutning.

- Vi har tidligere brugt samme løsning omkring Dyrskuepladsen, som det på denne måde er lykkedes at holde i gang sammen med sportsfaciliteter i området, forklarede han.

- Derfor skal vi også have en plan om, hvor hurtigt entreprenøren skal genetablerede de udgravede områder, så de kan bruges til rekreative aktiviteter.

- Dialog er den bedste måde til at sikre Vindinge-beboernes interesser i denne sag, forklarede Karim Arfaoui.

Stort borgermøde

Gitte Simoni (DF), der selv bor i Vindinge og desuden er medlem af regionsrådet, ønskede nu at tage mere hensyn til de lokale indbyggere.

- Vi skal sørge for, at deres mening også bliver hørt. Derfor har vi gennem Region Sjælland taget initiativ til, at der bliver et stort borgermøde om sagen.

Jens Børsting (S) forklarede, at kommunen ikke har mulighedfor at stoppe grusgravningen.

- Derfor gælder det om at opnå de bedst mulige betingelser omkring trafik og hurtig genetablering uden overflødige forsinkelser, mente han.

Henrik Stougaard (El) roste Klima- og Miljøudvalget for ikke kun at reagere i en høring, men stille betingelser og tage initiativ til gavn for Vindinge-borgerne.

Tina Boel (SF) ønskede klare regler for, hvornår entreprenørerne må arbejde og støje, så det ikke foregår udenfor normal arbejdstid på hverdage.

Marianne Kiærulf (V) var glad for det kommende borgermøde, så der nu kan blive en åben dialog.

Evan Lynnerup (V), der ligeledes er medlem af regionsrådet, lagde vægt på, at der nu skal være en plan, så de gamle grusgrave lukkes hurtigst muligt og ikke kunstigt bliver holdt længe åbne.

