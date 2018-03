Borgmester Joy Mogensen sammen med Roskilde-lærere, da de var lockoutet fra deres skoler under konflikten i 2013. Hun indrømmer nu åbent, at de blev udsat for en urimelig behandling dengang. (Arkivfoto: Erling J.)

Roskilde vil give erstatning til strejkeramte

Roskilde Avis - 22. marts 2018 kl. 00:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde overvejer at give en form for erstatning til ansatte og brugere, der bliver ramt af en eventuel kommende storkonflikt med strejker fra lønmodtagerne og endnu mere omfattende lockout fra kommunen selv og andre arbejdsgivere.

Ideen er, at kommunen ikke bare skal putte de sparede penge til løn og andre aktiviteter i kassen. De skal i stedet bruges til at forbedre faciliteter i forskellige institutioner og efteruddannelse af personalet.

Forslaget var stillet af SF's Tina Boel og blev med et par små ændringer vedtaget af et flertal på 20 af byrådets 31 medlemmer, bestående af S-SF-El-R.

Samtidig fik den socialdemokratiske gruppeformand Henning Sørensen endnu større opbakning fra 28 til en udtalelse. Heri hedder det bl.a., at Roskilde respekterer 'den danske model', hvor arbejdsmarkedets parter selv skal indgå aftaler om løn og arbejdsforhold. Samt at man opfordrer parterne til at gøre det yderste for at finde en løsning, så man undgår en ødelæggende konflikt i samfundet.

Enhedslisten stemt ned

Sagen startede faktisk med et forslag fra Enheslisten, der tog afstand fra, at Kommunernes Landsforening har lavet et så omfattende lockout-forslag, at det totalt vil lukke skoler og børneinstitutioner.

Enhedslisten ønskede, at Roskilde kommune skulle bryde med KL og afblæse den varslede lockout lokalt for i stedet at nå frem til en forhandlingsløsning, der tog hensyn til de ansattes rimelige krav. Anna Bondo, der var inde som suppleant for Henrik Stougaard, argumenterede for forslaget ved at henvise til, hvad der skete sidste gang i 2013.

- KL har som arbejdsgiver optrappet konflikten helt urimeligt, og det virker, som om man ønsker en gentagelse af regeringsindgrebet fra dengang.

- Men siden har vi også set de alvorlige konsekvenser af på den måde at ramme lønmodtagernes rettigheder her i Roskilde kommune.

- Tilbage i 2013 var 84 procent af de lærerne uddannet i de fag, som de underviste i. Nu er tallet nede på 77 procent, og mange af vikarerne er ganske unge, der kommer lige fra gymnasiet.

- Det går selvfølgelig ud over kvaliteten, og hvis man nu gør det samme overfor hele den offentlige sektor, vil den selvfølgelig blive kraftigt forringet, mente hun.

Men forslaget blev dog nedstemt af alle de øvrige partier undtagen SF.

For pessimistisk

Socialdemokratiets gruppeformand Henrik Sørensen advarede mod at se alt for pessimistisk på situationen:

- Som byråd, der også er arbejdsgiver for de ansatte i Roskilde kommune, kan- og skal vi ikke tage parti i denne konflikt. Det er en afgørende del af 'den danske model', at den rigtige fagbevægelse og arbejdsgiverne selv skal finde en løsning. Det må vi også håbe på, og derfor skal vi heller ikke blandet os politisk som byråd.

Den radikale Jeppe Trolle mente også, at KL havde varslet alt for massive lockout'er, men samtidig advarede han om, at Roskilde kommune ikke kan klare sig udenfor sin egen arbejdsgiver- og intereseorganisation. F.eks. når det gælder om at hindre Folketinget i at blandet sig for meget i de lokale forhold eller tage flere penge fra kommunerne.

Karsten Lorentzen (DF) argumenterede ligeledes for, at Roskilde ikke kan undvære KL som organisation til at varetage sine interesser som kommune.

Politisk indblanding

Bent Jørgensen (V) kritiserede Enhedslisten for at ødelægge 'den danske model' ved at ville blande sig politisk i de overenskomst-forhandlinger, som arbejdsmarkedets parter skal føre selv.

- Vi har i denne sag delegeret vores ansvar som arbejdsgiver til vores organisation KL, og så må vi også stå ved det, forklarede han.

Tina Boel (SF) mente, at KL's lockout-varsel mod 250.000 ansatte i landets kommer er alt for omfattende i forhold til, at fagforeningerne kun havde varslet strejke for 10 procent.

- Jeg synes, de offentlige arbejdsgivere her misbruger deres magt, fordi lønmodtagerne mister deres løn, mens kommunerne og staten jo sparer penge. Derfor foreslår jeg, at Roskilde kommunes fortjeneste på en eventuel konflikt skal bruges til fordel for borgerne og de ansatte, f.eks. gennem efteruddannelser.

Rammer nøglefunktioner

Hun fik svar af Evan Lynnerup (V), der påpegede, at selv om fagbevægelsens strejke-varsler kun omfattede 10 procent, var de udvalgt meget omhyggeligt. Ved at ramme nøglefunktioner ville man sætte det meste af samfundet i stå uden at skulle betale strejke-understøttelse til så mange. Derfor var de offentlige arbedjsgivere nødt til som svar at varsle massiv lockout, så lønmodtagerne ikke får råd til en lang konflikt.

Lars Lindskov (K) fremhævede, at byrådet som bestyrelse for hele kommunen jo faktisk er øverste arbejdsgiver for alle dens ansatte.

- Den rolle må vi vedkende os, bl.a. ved at overlade til vores forhandlings-organisation KL at føre disse forhandlinger.

Borgmester Joy Mogensen (S) forklarede, at hun som nyvalgt medlem af KL-bestyrelsen nu tager medansvar som arbejdsgiver. Hun håbede dog på en forhandlingsløsning, så man kan undgå at gentage den urimelige behandling, som lærerne var udsat for i 2013.

tk