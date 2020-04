Roskilde synger med

Sammen hver for sig

Mandag 20. april synger Roskilde sammen – hver for sig – når Camilla Tiedt Frith og Martin Gerup inviterer til fællessang kl. 19.00. Mandagens fællessang er en opvarmning til Roskilde Syngers arrangement 4. maj, hvor Roskilde samles for at synge frihedssange for at markere 75-året for Danmarks befrielse.

Camilla er til daglig korleder for KorKor, så er aftenenes tre sange ikke nok, kan du efter fællessangen følge hende over til KorKor-livestream, hvor der er rig mulighed for at synge mere.