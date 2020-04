Roskilde synger for friheden

Her forbereder Roskilde Synger og KorKor allerede 75-året for befrielsen fra den tyske besættelse 4. maj 1945. Yderligere oplysning om Alsang 4. maj i Roskilde findes på: www.facebook.com/alsang4000. Det også her, at man kan finde koncerten, når den bliver livestreamet mandag 4. maj fra klokken 19 til 20.