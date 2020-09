Roskilde-sygeplejerske rykker til Indonesien

Læger uden Grænsers direktør, Jesper H. Brix fra Roskilde, skal tilbage til felten. I næsten fem år har han siddet i den danske direktørstol, men forlader den til oktober til fordel for et job som landechef i Indonesien ligeledes for Læger uden Grænser.