Roskilde sparer 23 mio. med kontrol af sociale ydelser

I 576 tilfælde har Roskilde Kommunes kontrolteam i 2019 fundet anledning til at regulere eller standse borgernes sociale ydelser. Det løber op i 23 mio. kr., hvilket er 7 mio. kr. mere end i 2018.

- Vi skal sikre os, at borgerne modtager, hvad de har ret til - hverken mere eller mindre. Når vi får stoppet ydelser, der bliver udbetalt uberettiget, så har vi bedre råd til at hjælpe der, hvor der er et reelt behov, understreger borgmester Tomas Breddam.