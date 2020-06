Se billedserie Andreas Hermansen dominerede luftrummet både foran Køges og Roskildes eget mål. Foto: Mie Neel

Roskilde slap for straffen - Helten Hermansen hentede point i heldig og heroisk fight

Roskilde Avis - 14. juni 2020

FC Roskilde slap fri for straffen ved at indkassere en udvisning og modstandernes scoring fra 11 meter-pletten, der ville have givet et katastrofalt nederlag søndag eftermiddag mod Køge hjemme i Rådmanshaven. Holdets store helt blev den stærke unge forsvarer Andreas Hermansen, som stik imod alle odds fik udlignet til 2-2 i kampens sidste minut.

I forhold til kampens forløb var det et meget heldigt resultat, men Roskilde-spillerne skal til gengæld roses for en heorisk fight, da det så mest håbløst ud, mens de i en time var en spiller i undertal.

Denne gode indstilling kan de nu tage med i de kommende kampe for at redde livet i 1. division, hvor det uafgjorte resultat ikke forbedrede situationen. Til gengæld undgik man med denne kraftindsats et nyt nederlag, der ville have forværret chancerne for at overleve.

Opgøret blev overværet af et par hundrede inviterede tilskuere fra FCR's sponsorer og samarbejdspartnere, og spillerne mødte igen omklædte frem, så hvert hold kunne forberede sig i et telt bag de to mål.

Ærgerligt straffe Kampens helt afgørende situation opstod efter godt en halv time, da bolder under klumpspil blev sparket ind på armen af FCR's amerikanske forsvarer Kyle Mc Lagan, der var ved at rejse sig foran eget mål.

- Jeg bevægede ikke armen for at stoppe bolden, så det var ærgerligt. Men man kan heller ikke rigtigt indvende noget imod, at der blev fløjtet, og jeg røg ud, fortalte han bagefter.

På det efterfølgende straffe scorede Køge sikkert og kunne derefter dominere spillet halvlegen ud, mens de var 11 imod 10.

Inden da burde hjemmeholdet dog være kommet foran på et enormt tilbud efter et kvarter. Nicklas Mouritzen sendte et langt indkast til første stolpe, hvor Andreas Hermansen igen vandt en luftduel og sendte bolden ind midt foran mål. Her var Mileta Rajovic helt fri få meter fra stregen, men hans hovedstad sad desværre lige på Køge-keeperen.

Igennem kampen havde Roskildes målmand Frederik Vang også flere store redninger, der holdt hjemmeholdet inde i kampen, når det brændte på.

Fantastisk spark Roskilde kom bedre ud efter pause og fik endda udlignet på en flot individuel præstation. Mileta Rajovic fik bolden ude i højre side lidt inde på Køges banehalvdel og skabte selv målet ud af ingenting.

Han trak forbi et par modstandere og med et fornemt skruet spark sendte han så bolden i nettet helt ude ved den ene stolpe.

Derefter overtog gæsterne så endnu mere af spillet og kort efter bragte de sig på ny foran efter klumpspil foran Roskilde-målet, hvor bolden blev prikket over stregen.

Køge prøvede at køre de vigtige point hjem ved at holde bolden i egne rækker og spille rundt, så Roskilde-folkene måtte løbe forgæves. Den taktik var også lige ved at lykkes.

I den resterende del af kampen var Roskilde kun farlige to gange. Først havde Sebastian Czajkowski et godt forsøg efter klumpspil foran mål, hvor Køge-keeperen igen fik klaret.

Men i kampens allersidste minut kom så det befriende spark fra Andreas Hermansen, der var rykket frem i angrebet for at lægge pres på med sin stærke fysik og gode hovedspil. Dette taktiske greb fra FCR-bænken lykkedes dermed fuldt ud.

Kampen igennen havde stortalentet fra Hvalsø, som har fået sin fodbold-uddannelse hos FC Roskilde, også vist sine store evner ved at holde sammen på hjemmeholdets forsvar, der ofte var under stort pres.

Men hele Roskilde mandskabet skal roses for en fremragende fight. Alle kæmpede videre, selv om det længe så meget sort ud, da holdet to gange kom bagud i undertal. Alligevel formåede de at komme igen, og på den måde hentede FCR et både heldigt og fortjent point i det nervepirrende lokal- og bundopgør.