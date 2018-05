Mikkel Thygesens hovedspil var et af de eneste våben, der fungerede for Roskilde. (Foto: Peter Andersen) Foto: Peter Andersen

Roskilde skuffede igen med 1-3 mod Køge: Brug for forstærkning

Af Torben Kristensen

- Vi skal forstærke holdet til næste sæson for at klare os bedre og være med i den bedste halvdel af 1. division. Sådan som vores spillertrup egentlig berettiger til, sagde formanden for FC Roskilde Bo Tue i forbindelse med hjemmekampen lørdag mod Køge.

- Sidste år fik vi et million-underskud, men jeg regner med en bedre balance i år, bl.a. takket være voksende indtægter fra sponsorer, fortalte han.

- Naturligvis har vi haft en skuffende sæson, fordi vi kom meget dårligt fra start og kun fik få point i de første kampe. I mange opgør har vi samtidig manglet det nødvendige held, så det blev 'stolpe ud' med point-tab i slutfasen.

I lokalopgøret mod naboerne fik FCR-formanden nok endnu mere ret, end han havde troet eller frygtet.

Efter en modløs indsats gennem næsten hele kampen blev de dyre Roskilde-spillere slået af et velspillende Køge-hold, der med mere beskedne midler nu stadig har en mulighed for at blande sig i kampen om oprykning til Superligaen.

Roskilde skal derimod til at passe på, at den meget skuffende sæson ikke ender med nedrykning. Ganske vist er Brabrand på den ene nedrykningsplads stadig fem point efter FCR, som dermed blot mangler ét point i de to sidste kampe for at være helt sikker på at overleve.

Men på onsdag skal Roskilde netop til Aarhus for at spille mod Brabrand, og hvis der ikke kommer point hjem her, kan sæsonens sidste opgør blive en ren gyser hjemme mod Fremad Amager, som dog ikke har mere at spille for.

Gav de andre bolden

Straks fra starten af kampen mod Køge anede man, hvor det bar hen. Roskilde-spillerne kunne slet ikke ramme hinanden og gav hele tiden bolden til Køge. F.eks. med frispark, hjørnespark og indkast, og det gav flere farlige situationer foran FCR-målet.

Efter et kvarter gik det også galt, da et langt indkast fik lov til at dale ned helt inde i målfeltet, hvor banens bedste spiller Lee Rochester prikkede den ind.

Efter 22 minutter var den atter gal foran Roskildes mål, men denne gang fløjtede dommeren heldigvis for frispark.

Gennem resten af halvlegen fortsatte Køge-folkene med at vinde næsten alle nærkampe, og Roskilde havde kun et regulært forsøg fra Mikkel Thygesen, som målmanden klarede. Faktisk var FCR nærmest heldige med ikke at være mere bagud ved pausen.

Uheldig VM-målmand

Fredag jublede FC Roskildes målmand Frederik Schramm efter at være udtaget til Islands landshold, der skal med til VM i Rusland. Men lørdag var der ikke så meget at juble over i Rådmandshaven.

Ved Køges scoring til 2-0 ventede han alt for længe med at sparke en tilbagelægning væk, så han i stedet ramte Køge-angriberen Martin Koch i hovedet, og bolden trillede lige så stille ind i kassen.

Ved sejrsmålet til 3-1 så det heller ikke godt ud, da en Køge-spiller fra en temmelig spids vinkel sendte bolden hen over hovedet og mellem hænderne på Schramm.

Ind i mellem havde han dog også haft flere store redninger og reddede på den måde Roskilde fra en endnu større røvfuld.

Kort vækkelse

Men før det kom så vidt, havde Roskilde faktisk fået en uventet chance for at komme tilbage i kampen. Efter en time kom Mikkel Nøhr på banen og fik sat lidt facon på spillet. Ude fra ventre side lagde han en flot aflevering ind foran Køge-målet til Mikkel Thygesen, der var umarkeret ved bageste stolpe. Hans hovedstød blev stoppe med armen af en markspiller, og dommeren pegede straks på straffesparks-pletten.

Morten Nielsen omsatte sikkert den store chance til 1-2, og i de følgende minutter troede Roskilde-folkene endelig på sagen. Men opspillet var desværre stadig for upræcist, så Køge fik bolden og kunne starte farlige modangreb, hvilket afgjorde kampen.

