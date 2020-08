Roskilde satser på helt nyt stadion: Dropper renovering af idrætspark

Roskilde dropper nu ideen om en midlertidig renovering af den gamle idrætspark i Rådmandshaven og satser i stedet på at få et helt nyt stadion samme sted.

Sammen med byrådets flertal satser han fortsat på at få opført et helt nyt og moderne stadion i samarbejde med Svogerslev-bygherren Hans-Bo Hyldig, der er kendt for at kunne klare en række store projekter, f.eks. de mange boliger på det tidligere grøntorv i Valby.