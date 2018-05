Under lockouten i 2013 prøvede borgmester Joy Mogensen at holde en god kontakt til Roskildes konfliktramte lærere, og nu vil kommunen igen forhandle med dem om en ny lokalaftale. (Foto: Erling J.)

Roskilde ønsker ny lærer-aftale

Roskilde Avis - 31. maj 2018 kl. 00:05 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde ønsker at få en ny aftale med kommunens lærere om arbejdstid og forbrug af timerne rundt om på de forskellige skoler.

På den lukkede del af byrådets møde onsdag aften stemte et stort flertal for at bemyndige skoleforvaltningen til at starte forhandlinger med Roskilde Lærerforening.

Beslutningen i Roskilde kommer nu, efter at både Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening i de netop overståede overenskomstforhandlinger er enige om, at der er brug for en ny dialog rundt om på skolerne.

Begge parter er klar over, at den strid, der er fortsat oven på lockout af lærerne og regeringsindgrebet med fastlæggelse af arbejdsbetingelser ved lov tilbage i 2013, er ødelæggende. Den rammer kvaliteten af undervisningen i Folkeskolen.

I Roskilde har 'det røde flertal' trods flere forsøg dog ikke kunnet blive enig med lærerforeningen om en lokale arbejdstidsaftale, selv om det ellers er lykkedes i de fleste af landets øvrige kommuner.

Flere forklaringer har været fremme, om hvorfor det er indtil nu er mislykkedes i Roskilde, men ingen af dem har på nogen måde været overbevisende. Nogle kilder på rådhuset mener, at det er modstand i administrationen, der hidtil har forhindret en aftale.

Politisk spin

For kort tid siden meddelte borgmester Joy Mogensen (S), der oven på efterårets valg har absolut flertal i byrådet, at tiden nu efter hendes mening nu var inde til at gøre et nyt forsøg.

Men denne gang skulle forhandlingerne foregå direkte mellem Roskilde Lærerforening og kommunens skoleforvaltning.

På den måde skulle der være en form for armslængde mellem disse forhandlinger og politikerne i byrådet, idet 'politisk spin' tidligere havde ødelagt mulighederne for en aftale, ifølge Joy Mogensens opfattelse.

Ved byrådets møde onsdag var der stort flertal for et nyt forhandlings-forsøg. For stemte S-SF-El-R og DF, der til sammen har 23 ud af byrådets 31 medlemmer.

Kun Venstre og Konservative var imod, da de mener, at der ikke er brug for nogen ny aftale, idet de nuværende lovbestemte regler efter deres opfattelse fungerer udmærket.