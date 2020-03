Borgmester Tomas Breddam og lederen for kommunens nye hygiejne-rejsehold Cacilie Mathorne går foran med et godt eksempel og holder god afstand.

Send til din ven. X Artiklen: Roskilde kommune opretter: Nyt hygiejnekorps mod coruna Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde kommune opretter: Nyt hygiejnekorps mod coruna

Roskilde Avis - 17. marts 2020 kl. 15:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde opretter nu et nyt hygiejnekorps, der skal vejlede kommunens ansatte, der fortsat er på arbejde, så de bliver bedre til at hindre spredningen af corona-virus.

I den nye enhed indgår bl.a. medarbejdere fra sundhedsplejen, der er udannede sygeplejesker, men som på grund af den nuværende situation ikke kan varetage deres normale arbejdsopgaver.

- Jeg er imponeret over, hvordan kommunens medarbejdere springer til og hjælper, hvor behovet er størst.

- Hygiejne-rejseholdet er et godt eksempel på en gruppe af medarbejdere, der uden at tøve kaster sig over en ny og utrolig vigtige opgave, siger borgmester Tomas Breddam.

Meget nyt at lære

Kommunens hygiejneansvarlige sygeplejerske Cecilie Mathorne brugte en stor del af mandagen på at uddanne medarbejdere til den nye opgave.

- Rejseholdet kommer til at have flere funktioner, men vil primært fungere som vejledere for hjemmehjælpere, pædagoger, lærere og andre, der dagligt sørger for at passe på børn, udsatte og ældre.

- Jeg er glad for, at vi nu er et helt korps af medarbejdere, der kan vejlede ansatte særligt på børneområdet og på social- og ældreområdet. Der er en masse nye forbehold, som de ansatte er nødt til at tage hver dag for at undgå smittespredning, forklarer Cecilie Mathorne.

- Vi skal vænne os til nye arbejdsgange og andre måder at omgås på. Det kræver ekstra viden, som vi nu tilbyder forklarer hun.