Roskilde kommune om: Ældrepleje under corona

Både de 2.000 borgere i Roskilde, der får hjælp fra hjemmeplejen, og de cirka 550 på et af kommunens plejecentre oplever som alle andre en anderledes hverdag i disse corona-tider.

Kommunen har taget en række initiativer, som skal hindre smitten i at sprede sig til de ældre og sårbare borgere. Mange får derfor færre besøg end normalt. Når medarbejderne kommer, er det heller ikke, som det plejer:

- Hjemmehjælperne skal for eksempel være så kort tid som muligt i borgerens hjem, så mange vil nok opleve, at de er hurtigere ude af døren.

- Men jeg oplever en stor vilje hele vejen rundt til at få det bedste ud af situationen med de muligheder, der er, siger borgmester Tomas Breddam.

Morgensang på altaner På plejecentrene gør man sig umage med at skabe hyggestunder. F.eks. med morgensang om tirsdagen på altanerne i Trekroner Plejecenter. Eller hjælp til Facetime-samtaler på Plejecenter Skt. Jørgensbjerg.

Et særligt kommunalt hygiejnerejsehold instruerer medarbejdere, social- og sundhedspersonale, pædagoger med flere, i hvordan de hindrer spredningen af coronavirus.

Spritter gearstang For eksempel spritter hjemmeplejen ikke bare hænder, men også rat og gearstang af, inden de kører videre til næste borger.

De mange retningslinjer er tidskrævende, men kommunen må ikke risikere, at medarbejdere bringer smitte ud til borgerne. Derfor løber de ekstra stærkt, både i hjemmeplejen og på plejecentrene:

- Mange flere medarbejdere er hjemme med mild sygdom, fordi vi ikke vil risikere, at de bærer smitte med på arbejde. Vi bliver nødt til at prioritere, og her hjælper flere borgere os heldigvis.