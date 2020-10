I fremtiden får Region Sjælland ikke brug for alle bygningerne på Roskilde Sygehus, og her får kommunen så mulighed for at samle en række andre sundhedstilbud.

Send til din ven. X Artiklen: Roskilde kommune arbejder for: Lokalt sundhedscenter på sygehus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde kommune arbejder for: Lokalt sundhedscenter på sygehus

Roskilde Avis - 12. oktober 2020 kl. 05:35 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Når Region Sjællands nye hovedsygehus ved Ølby en gang bliver færdig, bliver der brug for færre bygninger på Roskilde Sygehus. Tidligere på året blev der offentliggjort et oplæg om, hvilke bygninger regionen vil beholde, så der fortsat er plads til et antal senge i størrelsesordenen 3-400.

Roskilde Byråd, den lokale sygehusgruppe og mange andre i Roskilde følger tæt med i udviklingen og håber på at bevare så mange senge og arbejdspladser som muligt.

Men der bliver plads til nye og andre sundheds-aktiviteter, særligt på den del af hospitalet, der ligger nærmest stationen.

Byrådet har sammensat et udvalg med tre af top-politikerne for at følge denne proces. Det består af borgmester Tomas Breddam (S), Bent Jørgensen (V) og Tina Boel (SF).

Grupppen arbejder for at få et lokalt sundhedscentrum på den del af sygehuset, hvor der bliver ledigt, og her skal også være plads til private aktører.

En tæt sammenhæng

- Vi får en oplagt mulighed for at samle offentlige og private sundhedsydelser, så det bliver lettere for borgerne i Roskilde at holde sig raske. Vi ønsker den tættest mulige sammenhæng mellem sygehusets og kommunens tilbud, så man kan klare det meste på samme sted, siger Tomas Breddam.

- F.eks. skal de nyfødtes forældre kunne møde sundhedsplejen i direkte forlængelse af fødeafdelingen. Man kan også forestille sig, at en borger med KOL klarer behandling på sygehuset og tilhærende træning samme dag, siger borgmesteren.

Har forkøbsret

Tina Boel ser bedre muligheder for, at kommunen dermed kan sikre et godt samarbejde ved at udnytte hospitalet specialiserede viden og behandling.

- Vi har her en rigtig god mulighed for at skabe bedre kvalitet og mere sammenhæng gennem forløb tæt på borgerens hverdag. 'Hvad der ikke er svært, skal være nært', lyder et slogan fra Tina Boel.

Bent Jørgensen (V) forestiller sig, at der på den del af grunden, som ikke mere bruges af sygehuset kan være praktiserende læger, fysioterapeuter eller måske en privat fødeklinik.

- Så kan vi sikre en optimal sikre sammenhæng hele vejen, fra de praktiserende læger ude i kommunen, til det nye sundhedscentrum - og en overgang til de specialiserede behandlingstilbund på regionens hospitaler, fremhæver Bent Jørgensen fra Venstre.

Roskilde Kommune har forkøbsret, når Region Sjælland vælger at sælge dele af sygehusgrunden.

Planerne for fremtiden på sygehusgrunden skal også behandles politisk, både i Roskilde Byråd og Sjællands Regionsråd..

Arbejdsfordeling

Mens regionen og hospitalerne har ansvar for de specialiserede undersøgelser og behandling af sygdom, har kommunen ansvar for forebyggelse og det bredere sundhedsarbejde som genoptræning, sundhedspleje og tandpleje.

Roskilde Kommune tilbyder både direkte hjælp, støtte og undervisning og arbejder desuden med at møde folk, der hvor de er og bor. Det kan for eksempel være:

Mandefællesskaber i naturen for ensomme giver både venskaber og bedre sundhed.

Idrætsbiblioteket i et udsat boligområde, som er nemmere end at få meldt sig ind i en klub.

FC prostata - hvor det handler om at spille fodbold sammen og ikke om kræftsygdommen.