Roskilde kommune: Stopper social snyd for 17,9 mio.

- Jeg er glad for, at kontrolteamet har fokus på, at borgerne får nøjagtig den hjælp, som de har krav på. For det er helt uacceptabelt overfor fællesskabet, og dem, der reelt har ret til hjælp, hvis pengene ryger i de forkerte lommer. Det undergraver jo borgernes tillid til, at deres skatte-kroner bruges på den rigtige måde.