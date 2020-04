Anette Gundlach har gjort hjememside og Facebook hos Roskilde Avis til en succes og bliver nu digital nyhedschef for hele Sjællandske Medier.

Roskilde-journalist nyhedschef hos Sjællandske Medier

Roskilde-journalisten Anette Gundlach er fra 1. maj ansat som digital nyhedschef hos Sjællandske Medier i Ringsted, hvor hun får ansvaret for at udvikle og forbedre sitet sn/dk til det mest læste medie i hele udgivelses-området.

Gennem de sidste 13 år har Anette arbejdet på Roskilde Avis, hvor mange læsere og kilder har lært hende at kende som en altid engageret journalist. Hun var altid klar til at skrive om både mindre og større sager, der interesser folk i domkirkebyen. Hun har i høj grad været med til at sætte sit præg på avisen i hele denne periode.