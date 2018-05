René la Cour Sell er formand for det selskab, der prøver at lave en socialøkonomisk restaurant i det gamle rådhus på Stændertorvet. (Foto: Per Rudkjøbing)

Roskilde-hallernes direktør: Håber stadig på social restaurant

Roskilde Avis - 18. maj 2018

Direktøren i Roskilde-hallerne René la Cour Sell, der prøver at starte en ny socialøkonomisk restaurant i det gamle røde rådhus ved Stændertorvet, håber stadig på det.

- Vi har fortsat nogle overvejelser i vores selskab om mulighederne og nogle forudsætninger, der skal være på plads. Når man starter sådan en virksomhed, skal man jo også være sikker på, at økonomien kan løbet rundt, forklarer han.

Projektet har også mødt politisk modstand fra en tredjedel af byrådet, idet både Venstre og DF har vendt sig imod en social restaurant lige midt i centrum. De mener, at kommunen på den måde er med til at skabe en urimelig konkurrence for de private restauratører i Bymidten.

Kendsgerninger på bordet

Men den kritik afviser René la Cour Selle dog kategorisk og mener, at den bygger på misforståelser:

- Vi får ikke nogen favør-pris på huslejen eller de øvrige vilkår. Derfor tror jeg, at kritikken stopper, når alle kendsgerningerne kommer på bordet, siger han.

- Den eneste form for tilskud, vi får, er til de ansattes løn. Men så skal man huske på, at det også kræver meget ekstra at have medarbejdere, der ikke kan klare en 100 pct. indsats i jobbet.

- De private restauratører er jo i øvrigt også velkomne til at ansætte på samme vilkår og få tilskud. Når de ikke gør det, er det sikkert, fordi det er for krævende, mener René la Cour Sell.

Han håber nu at få skabt et grundlag for den kommende sociale restaurant, så der inden sommerferien kommer en afklaring, og en lejeaftale kan indgås med kommunen.

