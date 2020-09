Direktøren for Erhvervsforum Martin Sattrup Christensen. Foto: Jan Partoft

Roskilde gennemfører en: Bedre erhvervsundersøgelse

Roskilde Avis - 29. september 2020

Roskilde gennemfører nu en større og bedre undersøgelse af erhvervsklimaet i kommunen for at få et præcist og rigtigt billede af situationen.

Bag undersøgelsen står Erhvervsforum, der har hyret Thulstrup Research til at stå for det praktiske arbejde, der starter den 1. otkober, Her vil 3.000 lokale virksomheder blive kontaktet gennem e-mail eller sms for at udfylde et spørgeskema.

Den nye og meget omfattende undersøgelse skal erstatte tidligere forsøg, der er gennemført af forskellige erhvervsorganisationer med et meget dårligt resultat. Når svar-procenten har været helt nede på under en tredjedel, er resultatet nemlig værdiløst, selv om der har været forsøg på ideologiske markeringer ud fra dette ubrugelige grundlag.

- Vi ønsker en undersøgelse med fokus på de områder, der har størst betydning for virksomhederne i Roskilde kommune. Resultatet skal vise, hvordan Roskilde kan styrke erhvervsvenligheden. Dermed kan vi skabe yderligere vækst og nye job, hvilket er til gavn for alle i kommunen, siger Martin Sattrup Christensen, der er direktør for Erhvervsforum Roskilde.

Betjening af firmaerne

Ideen om denne undersøgelse er også forelagt byrådets erhvervsudvalg, som økonomisk støtter det nye initiativ.

- Både Dansk Industri og Dansk Byggeri laver erhvervsklimaundersøgelser, hvor man sammenligner Roskilde Kommune med landets andre kommuner på en række parametre. Vi vil gerne have en undersøgelse, som involverer en langt større del af kommunens virksomheder, forklarer udvalgets formand, Lars Lindskov (K).

- Samtidig vil det give mulighed for helt konkret at pege på, hvor Roskilde Kommunes service er tilfredsstillende og hvor der er plads til forbedring.

Den kommende undersøgelse skal kortlægge den overordnede tilfredshed med erhvervsklimaet i kommunen samt gå i dybden på områder som sagsbehandling herunder den konkrete betjening af firmaerne.