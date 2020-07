Se billedserie Christina Jensen fra Roskilde en journalist og fotograf, og hun brugte sin coronatid på at udgive et nyt digitalt magasin, der giver appetit på verden.

Roskilde-fotograf udgiver 100 billeder fra 100 lande

Roskilde Avis - 23. juli 2020 kl. 15:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens nogle har brugt coronatiden på at lave den perfekte surdej, og andre har søgt ud i naturen, har Christina Jensen brugt tiden på at skabe et nyt digitalt magasin med billeder og historier fra hele verden.

I den seneste udgave kan man se billedserien Remember the World, der består af 100 billeder fra 100 lande. Hele 44 personer har bidraget til serien og blandt bidragsyderne er der - udover en række professionelle fotografer - flere af hendes gamle gymnasievenner fra Roskilde Gymnasium.

- Målet med billedserien er at skabe en visuel jordomrejse og ære og mindes nogle af alle de unikke, skøre, kedelige, helt almindelige, hverdagsagtige, smukke og skønne steder, som verden har at byde på, og som vi ikke kan besøge lige nu, siger Christina Jensen.

Idéen udspringer af de lukkede landegrænser, der er et resultat af coronakrisen, og serien tager publikum med på en jordomrejse fra Grønland til Ghana, Frankrig til Fiji, Albanien til Argentina. I alt 100 billeder fra 100 lande.

For at komme i mål med billedserien, måtte hun søge ud i sit netværk. Udover en række professionelle fotografer fra hele landet, er også flere af hendes gamle gymnasievenner fra Roskilde Gymnasium blandt de i alt 44 bidragsydere.

Bliv klogere på verden Det er dog ikke første gang, at Christina Jensen har taget læserne med på en tur jorden rundt. I en tidligere udgave af 1Million Magazine fik hun 22 personer hele verden over til at skrive dagbog på samme dag.

- Med 1Million Magazine vil jeg gerne give nogle andre vinkler, end hvad man ellers finder i medierne. Jeg håber, at historierne og billederne vil få læserne til at reflektere over verden og forhåbentlig blive lidt klogere, siger Christina Jensen, og fortsætter:

- Min største frygt i forhold til corona-krisen er, at vi kommer til at isolere os, og at vi lukker os om os selv. Selvfølgelig skal vi lige nu passe ekstra på og det er klart, at vi ikke kan bevæge os lige så frit rundt i verden, som vi er vant til. Men sådan bliver det forhåbentlig ikke ved med at være. Jeg tror på, at verden bliver et bedre sted og at vi får en større forståelse og respekt for hinanden, jo mere vi rejser ud og møder andre samfund og kulturer.

1Million Magazine kan læses gratis på chris1million.dk/1million-magazine