Roskilde fortsætter med: Modersmål til indvandrere

Alle de øvrige partier afviste et forslag fra Karsten Lorentzen Dansk Folkeparti om at fjerne dette tilbud og i stedet tilbyde mere undervisning i dansk.

Som et ekstra tilbud kan andre elever i 5.-9. klasse for en betaling på 300 kroner om året få to ugentlig timers undervisning i deres modersmål. I øjeblikket foregår det på russisk, tyrkisk, arabisk og pashtun.

Bedre trivsel Karsten Lorentzen begrundede sit forslag med, at det vil være en bedre anvendelse af pengene, fordi en undersøgelse viser, at der ikke er nogen positiv virkning af modersmålsundervisning.

Den nuværende formand for Skole- og Børneudvalget Claus Larsen (S) afviste forslaget og ønskede at fortsætte med den nuværende ordning.

Jette Tjørnelund (V) forklarede, at der er flere undersøgelser, som viser forskellige resultater. Men i den, som DF'eren henviser til, er der en klar positiv konklusion om, at eleverne trives bedre i skolen, når de får modersmålsundervisning.

- Børn og voksne, der kan flere sprog, er en ressource - ikke et problem - for et samfund. Det er vigtigt for et lille handelsland som os, der skal leve af de internationale kontakter, mente han.