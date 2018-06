Kjeld ?Gadusen? Pedersen har sat sit præg på Roskilde gennem mere end 50 år og har aldrig været bange for at kaste sig over nye opgaver.

Send til din ven. X Artiklen: Roskilde fik Gadusen på krogen - lystfisker runder 80 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde fik Gadusen på krogen - lystfisker runder 80

Roskilde Avis - 02. juni 2018 kl. 00:34 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når 'Gadusen', også kaldet Kjeld Pedersen, nu fylder 80 år den 4. juni, er det en spændende historie om, hvordan Roskilde fik den livslystne lystfisker på krogen, mens han samtidig forstod at følge med strømmen og skabe sig en spændende tilværelse i domkirkebyen.

Med en god bagage, i form af en høj uddannelse som han aldrig fik brugt, kom han til domkirkebyen i 1965 og begyndte at skrive for det daværende radikale dagblad Roskilde Tidende om lystfiskeri og andre emner.

Ifølge 'Gadusen' var det den velansete motorjournalist Morten Dam, som fik ham i forbindelse med redaktør Tage Nielsen, der også gav ham det kendte tilnavn, der betyder torsk på latin.

Kjeld Pedersen var aldrig bleg for at kaste sig over nye områder, og det kom til at præge hans tilværelse, hvor hustruen Kate altid var et stabilt anker.

Fima-Fiske-Festival

'Gadusen' var en passioneret og dygtig lystfisker, hvilket han på avisen brugte til gennem mange år at skabe et stort arrangement med Firma-Fiske-Festival.

Her fik han mange firmaer fra Roskilde-området og op til 1.500 ansatte til at drage i busser til Øresund, hvor de så alle fik en tur med en fiskebåd.

Senere deltog Kjeld Pedersen også i starten af det motions-arrangement for cykelhold, der siden har udviklet sig til Skjoldenæsholm-løbet.

Undervejs blev 'Gadusen' desuden involveret i radio-bingo i et samarbejde mellem Tidende og Roskilde Idræts Union. Han anslår nu, at det i løbet af en årrække indtjente mindst 5 mio. kroner, der så blev fordelt til en række lokale sportsklubber.

En fri fisk

I 1986 drejede Tidende nøglen om, men 'Gadusen' var kun ledig én enkelt dag. Så blev han kontaktet af den kendte sportsjournalist Fritz Ahlstrøm, der senere blev pressechef for UEFA, det europæiske fodboldforbund.

På det tidspunkt var Ahlstrøm chef for en række specialmagasiner, deriblandt lystfisker-bladet 'Fisk og Fri', hvor Kjeld så blev hentet ind som redaktør. I de følgende år levede han noget af en drømmetilværelse for en inkarneret lystfisker med masser af ture rundt om til nogle af verdens bedste fiskevande, f.eks. Namsen-elven i Norge.

Taxa-tillidsmand

Men til sidst blev det for meget at være så meget væk fra Roskilde og familien, så Kjeld stoppede med det - kun for hurtigt at starte på Lokalavisen, der udkom i nogle år i Roskilde.

Efter den tid har 'Gadusen' også prøvet at være taxa-chauffør, og han blev endda valgt som tillidsrepræsentant af kollegerne. De troede på, at han kunne tage sig af deres interesser - og det var noget af en anderledes opgave for proprietær-sønnen fra Kalundborg-egnen. Men det fortæller også meget om hans integritet og evne til at omgås andre mennesker.

Når man har kendt den ivrige lystfisker gennem mange år, finder man ud af, at han egentlig er et ejegodt menneske, som der ikke er skabt noget ondt i.

Reception på dagen, 4. juni klokken 13-15 på Håndværkeren i Hersegade.

I dagens anledning frabeder han sig flasker som gaver, men beder i stedet for om bidrag til Kræftens Bekæmpelse, mærket 'Gadusen).